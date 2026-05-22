진미송 감독, ‘사일런트 보이시스’ 칸영화제 라 시네프 2등상 쾌거
한국인 진미송 감독이 영화 ‘사일런트 보이시스(Silent Voices)’로 제79회 칸 국제영화제 라 시네프(학생영화) 부문 2등 상을 수상했다.
칸영화제 집행위원회는 21일(현지시간) 프랑스 칸 브뉴엘 극장에서 열린 시상식에서 진 감독의 작품을 2등 수상작으로 호명했다. 라 시네프 심사위원인 배우 박지민이 시상자로 나서 축하를 전했다.
‘사일런트 보이시스’는 한국에서 뉴욕으로 이민 온 4인 가족의 하루를 각자의 시선으로 담아낸 17분짜리 단편이다. 부모와 두 딸이 서로의 상처를 감춘 채 하루를 버텨내는 모습을 섬세하게 그려냈다.
진 감독은 “전혀 예상하지 못해 놀랐다”며 “영화의 진정성을 봐주신 심사위원분들께 감사드린다”고 소감을 밝혔다. 이어 “함께 작업한 배우와 스태프들과 이 기쁨을 나누고 싶다”며 “뉴욕에 돌아가 칸에 오지 못한 크루들과 축하하고 싶다”고 말했다.
심사위원 박지민은 “이 영화는 단지 고향이 아닌 나라에서 이민자로 살아가는 어려움과 고난에 대한 이야기만이 아니라, 누군가에게 '타인'으로 존재한다는 것이 무엇을 의미하는가에 대한 이야기”라며 “우리는 늘 개인적인 것이 정치적인 것과 분리될 수 없다고 믿어왔다. ‘사일런트 보이시스’의 수상은 그 점을 보여주는 훌륭한 사례“라고 말했다.
1997년생인 진 감독은 성균관대학교 영어영문학과와 영화영상학과를 졸업했으며, 현재 미국 컬럼비아 대학교 MFA 영화과정에 재학 중이다. ‘사일런트 보이시스’는 그의 졸업 작품이다.
라 시네프는 전 세계 영화학교 학생들의 중·단편 영화를 소개하는 칸영화제 경쟁 부문으로, 올해는 2750편 중 15개국 19편이 초청됐다. 한국 작품으로는 홍익대 최원정 감독의 애니메이션 ‘새의 랩소디’도 함께 초청됐다.
올해 1등 상은 브라질 출신 뤼카 아셰르 감독의 ‘레이저 캣’이 받았고, 3등 상은 프랑스의 ‘네버 이너프’와 독일의 ‘그로윙 스톤스, 플라잉 페이퍼스’가 공동 수상했다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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