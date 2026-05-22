최대호 “검증된 성과와 실력으로 안양 발전 완성”
최대호 경기도 안양시장 후보(더불어민주당)가 “검증된 성과와 실력으로 시민들과 함께 안양의 발전을 완성하겠다”고 말했다.
최대호 후보는 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 평촌 범계역과 안양역에서 잇따라 선거 출정식을 열고 “이번 선거는 위기에 처한 경제를 살리고 지역의 혁신적 성장구조를 만들어낼 중대한 분수령”이라며 이같이 밝혔다.
최 후보는 “최대호가 시작한 일, 제가 마무리하고 싶다”며 “저에 대한 평가는 결과로 검증받겠다”고 강조했다. 이어 “지난 임기 동안 추진해온 핵심 사업들을 지속가능한 성장동력으로 만들어 안양을 수도권 제일의 혁신 선도도시, 시민 모두가 행복한 명품 도시로 완성하겠다”고 덧붙였다.
그는 지나는 시민들의 손을 잡고 “현장의 목소리를 직접 듣고 지역 골목상권을 반드시 되살리겠다”며 특히 시민들과 일일이 눈을 맞추고 대화하며 시민과 소통하는 시장 후보라는 이미지를 부각시켰다.
현장에서는 민주당을 상징하는 파란색 단체 운동복을 입은 선거 운동원들이 경쾌한 로고송에 맞춰 율동을 선보이며 지나가는 차량과 시민들에게 손을 흔들어 최대호 후보 지지를 호소했다.
이번 공식 선거운동은 투표 전날인 다음 달 2일 자정까지 13일간 진행된다.
안양=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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