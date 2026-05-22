최대호 “검증된 성과와 실력으로 안양 발전 완성”

최대호 경기도 안양시장 후보(

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최대호 후보는 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 평촌 범계역과 안양역에서 잇따라 선거 출정식을 열고

특히 시민들과 일일이 눈을 맞추고 대화하며 시민과 소통하는 시장 후보라는 이미지를 부각시켰다.