‘1인당 6억’ 삼전 파격 합의에 “상대적 박탈감” 한숨도

올해 최대 6억원 정도(세전·연봉 1억기준)의 성과급을 받게된다는 소식에 유통업계에서도 다양한 반응이 쏟아지고 있다. 대형마트나 편의점, 면세업계 등에서는 성과급은 커녕 고용 불안을 걱정해야할 처지라며 상대적 박탈감을 호소하지만 호황을 맞은 뷰티업계 등에서는 성과급 확대를 위한 논의가 이어질 가능성이 높다.

20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의한에 서명한 후 손을 맞잡고 있다. 뉴시스

가장 복합적인 반응이 나오는 곳은 대형마트 업계다. 마트업계는 온라인 유통 확산과 소비 침체, 점포 효율화 압박 등이 장기화되면서 수익성이 크게 악화된 상태다. 특히 홈플러스 기업회생 절차 이후 고용 불안감도 커진 상황이다.

20일 서울 서초구 삼성전자 서초사옥에 삼성기가 펄럭이고 있다. 뉴시스