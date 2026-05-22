‘거기 커피는 아니지요?’… 이 대통령, 스타벅스 또 언급

이재명 대통령이 21일 서울 종로구 익선동 한옥거리를 방문해 외국인 관광객과 기념촬영을 하고 있다. 연합

이 대통령은 이날 오후 돈의동 쪽방촌 방문 이후 익선동 한옥 거리와 갈매기 골목 등을 찾았다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다.

이재명 대통령이 21일 서울 종로구 돈의동 쪽방촌을 방문해 주민들과 인사를 나누고 있다. 연합