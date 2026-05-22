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[속보] 트럼프 “이란 우라늄 확보한 뒤 파괴…호르무즈 통행료 원치않아 ”

입력:2026-05-22 01:29
수정:2026-05-22 02:06
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도널드 트럼프 미국 대통령은 21일(현지시간) 이란의 고농축 우라늄을 미국이 확보하겠다는 입장을 재확인했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관 행사에서 취재진으로부터 ‘이란이 고농축 우라늄을 계속 보유할 수 있느냐’는 질문을 받고 “안 된다(No)”라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 “우리가 그것을 확보할 것”이라며 “우리는 그것을 필요로 하지도, 원하지도 않는다. 확보한 뒤에는 아마 파괴하겠지만, 이란이 계속 보유하게 두지는 않을 것”이라고 말했다.


트럼프 대통령은 이란의 호르무즈 해협 통행료 징수 문제와 관련, “우리는 통행이 무료이길 원한다. 통행료를 원치 않는다”며 “그곳은 국제 수로”라고 강조했다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

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