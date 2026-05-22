“야스쿠니는 ‘폐점’해야 한다”던 중국인… 그는 일본에서 뭘 하려 했던 걸까[이세계도쿄]

지난 13일 일본 시즈오카현 아타미에서 쉬하오위라는 이름의 33세 중국 국적 남성이 명예훼손 혐의로 경찰에 체포됐다. 이 소식이 전해진 뒤 그의 ‘정체’가 도마에 올랐다. 특히 황당해 한 건 그를 견제해온 보수 진영이었다.
쉬씨는 올해 9월 치러지는 아타미시장 선거에 출마하겠다고 선언한 뒤 여러 차례 언론 인터뷰를 해왔다. 이런 그가 귀화한 일본 국적자가 아니라 중국 국적자였던 것이다. 그렇다면 출마 자격은 물론 투표권도 없었다.
그는 과거 소셜미디어에 “야스쿠니신사는 폐점해야 한다” “일본이라는 정신장애 대국” 같은 반일 게시물을 올려 보수 단체 등의 반발을 부른 인물이기도 했다. 종교시설인 야스쿠니신사를 두고 ‘해체’나 ‘폐쇄’가 아니라 ‘폐점’이라는 표현을 사용한 것은 야스쿠니를 가게 수준으로 폄하한 것으로 볼 수 있다. 욱일기에 대해서는 “가장 위험한 것, 범죄기”라고 표현했다.
아타미경찰이 쉬씨를 체포한 혐의는 SNS상 명예훼손이지만 야스쿠니나 욱일기 관련 게시물과는 무관하다. 그는 지난해 8월 엑스(X)에 한 남성의 실명을 공개한 뒤 그를 뺑소니와 협박의 범인이라고 주장한 혐의를 받고 있다. 상대는 차량 물손사고를 계기로 쉬씨와 면식이 있는 사람이었다고 한다.
쉬씨는 경찰에 “범죄가 성립하지 않는다”며 혐의를 부인한 것으로 전해졌다. 문제의 게시물은 올해 2월 삭제했다.
“귀화한 줄 알았는데”… 체포 뒤 드러난 국적수년간 모호한 채 남아 있던 쉬씨의 국적을 명확히 해준 건 이번 체포 보도였다. 그동안 귀화 신청 중이라는 얘기부터 이미 귀화했다는 소문까지 뒤섞여 있었다. 본인은 명확한 답을 피해왔다.
그는 2024년 11월 중순 온라인 방송 뉴스 프로그램 ‘아베마 프라임’에서 “현재 일본 귀화를 신청한 상태”로 소개됐다. 당시 쉬씨는 귀화 결심 이유에 대해 “지난 3년간 시민들의 어려움 등을 보면서 젊은 사람으로서 뭔가 하고 싶다는 마음이 생겼다”며 “국적 귀화는 인생의 중요한 지점”이라고 말했다.
방송은 “신청 절차는 약 1년 반 정도 걸린다”며 “신청이 통과하면 시장 선거 출마는 국민의 권리로서 당연히 인정된다”고 설명했다. 쉬씨가 정말 귀화를 신청했다면 아직 받아들여지지 않았거나 거부당했을 가능성이 크다.
일본유신회 소속 야나가세 히로후미 전 참의원 의원은 쉬씨 체포 이틀 뒤인 지난 15일 ‘[충격] 저 녀석 귀화한 게 아니었어!’라는 제목으로 시작하는 쇼츠 영상을 자신의 유튜브 채널에 올렸다. 그는 지난해 6월 유튜브 기반 시사 프로그램에서 귀화 문제를 놓고 쉬씨와 토론을 벌인 적이 있었다.
야나가세 전 의원은 도쿄도의원 3선, 일본유신회 총무회장, 도쿄유신회 대표를 지낸 중견 정치인이다. 그는 “그가 중국 국적이라는 점, 즉 귀화는 하지 않았다는 사실이 밝혀진 것”이라며 “정말 충격적”이라고 말했다. 이어 시청자 의견을 묻는 형식으로 귀화 요격 엄격화, 입후보 자격 제한을 주장했다.
중국서 일 막혀 유학 결심… “일본 동경했다”쉬씨는 지난해 5월 출판사 신초샤가 운영하는 온라인 뉴스 매체 데일리신초와 직접 만나 인터뷰했다. 데일리신초는 쉬씨 관련 논란을 전한 지난 19일 기사에서 지난해 인터뷰에 대해 “과격한 게시물을 반복적으로 올려온 그가 왜 아타미시장을 목표로 하는지 본인에게 직접 확인한 기사”라고 설명했다.
당시 기사를 보면 취재에 응한 쉬씨는 인터뷰 당일 신칸센 아타미역 앞에 고급차를 타고 나타났다. 차에는 자신을 홍보하는 웹사이트의 주소가 큼지막하게 붙어 있었다고 한다. 그는 자신을 기업 임원이라고 소개하고 있었다. 이번 체포 보도에서는 ‘자칭 기업 임원’으로 수식됐다.
기자와 만난 쉬씨는 “처음 뵙겠습니다! 쉬입니다”라고 당차게 인사했다. SNS에 올린 반일 게시물 때문에 소동이 벌어지던 때였다.
그는 여러 인터뷰에서 중국 내몽골자치구 출신이라고 밝혀 왔다. 중국에서는 대학 시절 학업과 금융 일을 병행했는데 일이 막혀 유학을 결심했다고 했다.
일본을 선택한 이유에 대해서는 “어릴 때부터 가와바타 야스나리의 ‘이즈의 무희’나 나쓰메 소세키를 애독했고 일본 문화를 좋아했다”며 “일본 애니메이션과 만화도 가까이 접해 친숙했다”고 데일리신초에 말했다. 6개월 앞선 아베마 프라임 인터뷰에서는 “일본인의 예의와 일본 문화를 배우고 싶어서 왔다”고 말한 적이 있다.
그가 애독했다는 가와바타 야스나리와 나쓰메 소세키는 일본 근대문학을 대표하는 작가다. 가와바타는 일본 첫 노벨문학상 수상자이기도 하다. ‘국경의 긴 터널을 빠져나오자 설국이었다’는 첫 문장으로 유명한 ‘설국’이 그의 대표작이다.
‘이즈의 무희’는 초기 대표작으로 이즈반도를 배경으로 한 소설이다. 이즈를 여행하던 청년이 떠돌이 무희 일행을 만나며 겪는 이야기다. 이즈는 시즈오카현 동부에서 태평양 쪽으로 돌출된 반도를 지칭한다. 아타미는 이즈반도의 북쪽 관문에 해당한다.
쉬씨는 아베마 인터뷰에서 ‘이즈의 무희’가 아타미에 온 계기가 됐다고 말했었다. “초등학생 때 읽었고 영화도 수십 번 봤기 때문”이라고 했다.
그가 정착한 아타미는 도쿄 남서쪽 시즈오카현 동부에 있는 해안 도시다. 온천과 해변 불꽃놀이로 유명한 이곳은 1950년대부터 1960년대 일본에서 ‘신혼여행’ 하면 가장 먼저 떠올리는 지역 중 하나였다.
민박 사업 하려다 재해… 피난소서 출마 결심쉬씨는 일본 전자기업 파나소닉 창업자 마쓰시타 고노스케 같은 경영자가 되는 것을 꿈꾸며 일본에 왔다고 했다. 마쓰시타는 일본에서 단순한 기업가를 넘어 ‘경영의 신’으로 불리는 인물이다.
2015년 일본에 온 쉬씨는 도쿄 신주쿠구 북부 번화가에 있는 일본어학교에 입학했다. 수업을 따라가지 못해 중도에 그만뒀다. 이후 중국인 관광객을 상대로 화장품 사업 등을 시작했지만 코로나19 팬데믹 사태를 맞았다. 민박 사업을 해보려고 아타미를 찾은 것은 2021년이었다.
쉬씨는 “그런데 이사 온 지 일주일 뒤 그 ‘토석류 재해’가 일어났고 민박을 위해 산 집도 피해를 봤다”고 말했다. 토석류는 흙과 돌, 나무 등이 빗물과 뒤섞여 흘러내리는 현상을 말한다. 그는 “토석류가 덮쳐왔을 때 우연히 장을 보러 나가 있어 화를 면했다”며 “운이 좋았던 것”이라고 덧붙였다.
장마철이던 2021년 7월 3일 아타미 북부 이즈산 지역은 폭우로 산사태가 발생했다. 토석류가 주택가를 덮치면서 큰 피해로 이어졌다. 130채 넘는 건물이 토사에 휩쓸리고 현장에서 26명이 숨졌다.
당시 쉬씨는 아타미 토석류 재해의 중국인 피해자로 지역 방송에 여러 차례 소개됐다. 재해 1년을 며칠 앞둔 2022년 6월 말 시즈오카아사히TV와의 인터뷰에서는 “2021년 5월 여행으로 아타미를 찾았다가 경관에 반해 이즈산에 이사했다”며 “민박집을 하려고 1000만엔에 산 집이 토사에 묻혔다”고 말했다.
쉬씨는 재해 경험을 바탕으로 2022년 7월 ‘토사열반’이라는 제목의 자전적 책을 출간했다. 토사 피해를 겪고 다시 태어났다는 의미를 담은 것으로 보인다.
그는 재해 직후 3개월간 피난소 생활을 했다. 그곳에서 지역 노인들과 시의원들을 만나 교류하며 문제의식이 생겼다고 한다. 이 경험이 시장 출마 결심으로 이어졌다는 게 쉬씨의 설명이다.
그는 데일리신초에 “아타미는 역 앞만 번화하다”며 “하지만 관광 이외의 산업은 없고 호텔 직원도 상당수가 시 밖에 살고 있다”고 지적했다. 또 “저출산·고령화 속도는 다른 곳보다 빠르다”며 “시장이 된다면 시립대학 신설 등을 통해 젊은 층과 고급 인재를 끌어들이고 싶다”고 강조했다.
반일 게시물엔 “본심”… 귀화 문제는 “말 못해”의욕적으로 일본 선거에 출마하려는 사람이 반일 게시물을 올린 의도는 의문이 생기는 대목이었다. 쉬씨는 “확실히 표를 잃을 수도 있는 주장이었다”면서도 “생각한 걸 입 다물고 있을 수 없는 게 제 성격”이라고 말했다.
그를 인터뷰한 데일리신초는 “게시물은 그의 본심이었던 듯하다”는 평가를 덧붙였다. 쉬씨는 서툰 일본어가 섞인 말투로 열변을 토했다고 한다.
정작 선거에 중요한 귀화 문제에 대해서는 모호하게 답했다. 보수 단체는 그의 귀화 신청을 불허해야 한다고 목소리를 높이고 있었다.
쉬씨는 “현재 제 신분에 대해 구체적인 건 말할 수 없지만 선거에 나가는 건 괜찮다. 문제없다!”고 자신했다. 무엇이 어떻게 문제없다는 것인지는 알 수 없었다고 데일리신초는 설명했다.
쉬씨는 이 발언 후 두 달도 되지 않아 시장 선거 출마를 철회했다. 이유는 말하지 않았다. 그는 지난해 7월 6일 엑스에서 “현 단계에서는 출마를 철회하기로 했다. 출마 여부는 다시 내년에 기자회견을 통해 알려드리겠다”고 밝혔다. 이틀 뒤에는 “키워드는 ‘현 단계’입니다”라며 거듭 여지를 남겼다.
그는 출마를 염두에 두고 2024년 1월 정치단체 ‘다이도당(大同党)’을 설립했다. 시즈오카현 선거관리위원회가 공개한 2024년분 정치자금 수지보고서를 보면 쉬씨가 다이도당 설립 때 대표자로서 사용한 이름은 본명이 아니라 ‘스다 히로시’라는 일본식 이름이었다. 두 이름은 한자가 다르다.
일본은 외국인이 본명과 별도로 사회생활에서 사용하는 이름, 즉 통명을 주민표 등에 등록할 수 있도록 하고 있다. 이때 통명은 사회생활에서 실제로 사용해온 이름이어야 한다. 입증 자료도 제출해야 한다.
쉬씨가 스다 히로시라는 이름을 일상에서 얼마나 사용했는지는 알려지지 않았다. 언론 인터뷰와 저술, 온라인 활동에서는 모두 중국 본명만 사용해 왔다. 지난해 6월 15일 일본 정치인 정보 사이트 ‘선생님의 통지표’에 올라온 다이도당 소개글에도 쉬씨가 대표자로 이 단체를 만들었다고 설명돼 있다.
당장 법적으로 문제 소지가 있는 부분은 정치기부금이다. 다이도당이 선관위에 신고한 2024년 연간 수입 1만1692엔(약 11만원) 가운데 1만692엔이 대표자 스다 히로시의 개인 기부, 즉 셀프 기부였다. 나머지 1000엔은 5명분 당비 및 회비로 기재돼 있다.
일본 정치자금규정법은 외국인으로부터 정치활동 관련 기부를 받는 것을 금지한다. 일본 정치와 선거가 외국 세력 영향을 받는 것을 막기 위한 장치다. 중국 국적자인 쉬씨가 다이도당에 ‘기부’ 명목으로 돈을 냈다면 자신이 설립한 단체라 해도 외국인 기부 금지 조항에 걸릴 수 있다.
“그는 일본에서 무엇을 하려고 했던 것인가.”
데일리신초가 지난 19일자 기사를 마무리하며 던진 질문이다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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