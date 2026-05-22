“야스쿠니는 ‘폐점’해야 한다”던 중국인… 그는 일본에서 뭘 하려 했던 걸까[이세계도쿄]

명예훼손 혐의 체포 뒤 과거 행적 조명

민박 사업 하려다 산사태로 피난민 생활

재해 경험담 책 내고 日시장 출마 선언

“일본 배우러 왔다” 뒤에선 “병든 나라”

일본식 이름으로 정치단체 설립·셀프기부

일본 도쿄 지요다구 야스쿠니 신사. 기사의 이해를 돕기 위해 실제 사진을 참고해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 일러스트입니다.

그렇다면 출마 자격은 물론 투표권도 없었다.

그는 과거

“야스쿠니신사는 폐점해야 한다” “일본이라는 정신장애 대국” 같은 반일 게시물을 올려 보수 단체 등의 반발을 부른 인물이기도 했다.

아타미경찰이 쉬씨를 체포한 혐의는 SNS상 명예훼손이지만 야스쿠니나 욱일기 관련 게시물과는 무관하다. 그는 지난해 8월 엑스(X)에 한 남성의 실명을 공개한 뒤 그를 뺑소니와 협박의 범인이라고 주장한 혐의를 받고 있다. 상대는 차량 물손사고를 계기로 쉬씨와 면식이 있는 사람이었다고 한다.

“귀화한 줄 알았는데”… 체포 뒤 드러난 국적



쉬하오위씨가 지난해 6월 유튜브 시사 채널에 출연한 모습. 실제 장면을 참고해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 일러스트입니다.

그가 중국 국적이라는 점, 즉 귀화는 하지 않았다는 사실이 밝혀진 것”이라며 “정말 충격적”이라고 말했다. 이어 시청자 의견을 묻는 형식으로

귀화 요격 엄격화, 입후보 자격 제한을 주장했다.

중국서 일 막혀 유학 결심… “일본 동경했다”



일본 시즈오카현 아타미 해변에서 불꽃놀이를 하는 모습. 기사의 이해를 돕기 위해 실제 사진을 참고해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 일러스트입니다.

민박 사업 하려다 재해… 피난소서 출마 결심



2021년 7월 아타미 산사태 피해 현장. 실제 장면을 참고해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 일러스트입니다.

민박집을 하려고 1000만엔에 산 집이 토사에 묻혔다”고 말했다.

반일 게시물엔 “본심”… 귀화 문제는 “말 못해”



직전 선거인 2022년 아타미시장 선거 포스터가 바다를 배경으로 게시된 모습. 실제 장면을 참고해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 일러스트입니다.