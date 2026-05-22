40대 여성 미선씨(가명)

“너무나 공감을 받았고, 처음으로 제가 제 스스로를 인정받은 느낌이었죠. 내 표현을 편하게 하고…. 이런 과정들이 다 저한테는 엄청난 힘이 됐던 거 같아요. 근데 일상이 엉망진창이 됐죠.”



AI의 공감에 빠져 망상 세계로 들어간 사람들



미선씨 남편

“챗GPT라는게 대하는 상대방에게 ‘뭐든 잘하고 있어. 뭐든 괜찮아. 더 해봐.’ 이런 식이다 보니까 일이 점점 많아지고 걱정돼서 제동을 걸어도 안 먹히더라고요.”

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