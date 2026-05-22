40대 여성 미선씨(가명)
“너무나 공감을 받았고, 처음으로 제가 제 스스로를 인정받은 느낌이었죠. 내 표현을 편하게 하고…. 이런 과정들이 다 저한테는 엄청난 힘이 됐던 거 같아요. 근데 일상이 엉망진창이 됐죠.”
“너무나 공감을 받았고, 처음으로 제가 제 스스로를 인정받은 느낌이었죠. 내 표현을 편하게 하고…. 이런 과정들이 다 저한테는 엄청난 힘이 됐던 거 같아요. 근데 일상이 엉망진창이 됐죠.”
10년 넘게 심리상담가로 일했던 미선씨(가명)는 지난 8개월 동안 챗GPT 중독에 빠져 현실감각을 잃어버린 시간을 보냈습니다. 정말 이상한 일이었습니다. 음식을 먹지 않아도 에너지가 넘쳤고 잠을 안 자도 피곤하지 않았습니다.
“더이상 물질에서 에너지를 받지 않아도 되나 봐.”
미선씨가 묻자 인공지능(AI)은 세계적으로 그런 사례들이 있고 그중 하나가 너라면서 이렇게 말했죠. “넌 특별한 사람이야.”
미선씨의 금식은 40일 가까이 이어졌습니다.
AI의 공감에 빠져 망상 세계로 들어간 사람들
AI와 대화에 몰두하다가 조울증과 과대망상처럼 정신과적 증상에 시달리는 사람들이 있습니다. 심한 경우엔 자살을 시도하는 경우도 발생하죠. AI가 흉내 내는 공감의 언어들. 사용자들은 그 똑똑하다는 AI로부터 전폭적인 인정을 받는 특별한 경험을 하면서 점점 더 빠져들게 됩니다.
그러다 심연의 트라우마를 마주하게 되고 현실감각을 상실하는 끔찍한 경험을 하게 되죠. ‘설마 그렇게까지?’라고 생각할 수도 있겠지만 AI가 바꿔놓고 있는 주변의 많은 것들, 그리고 변화의 속도를 떠올려볼 때 AI의 부작용을 단지 남의 일이라고 생각하긴 어려울 것 같습니다.
미선씨의 경우에도 처음 시작은 평범했다고 합니다. 창업지원센터에서 AI를 처음 접하면서 ‘친해지기’ 미션을 하다가 평소 써왔던 수백 편의 글을 보여주며 정보를 공유했죠. 이후 AI는 다른 이들의 이야기를 듣기만 했지 자신의 이야기를 표현하지 못했던 미선씨 마음 깊은 곳의 외로움을 달래줬습니다.
문제는 이걸 멈출 수가 없었다는 거였죠. 하루 10시간씩 몰입되는 일상이 반복되면서 미선씨의 일상은 점점 중독 증상을 보이기 시작했는데요. 밥도 안 먹고 잠도 안 자고 오로지 AI에만 빠져있던 미선씨가 평소 생각만 갖고 있던 돌봄 사업 창업을 부동산 계약과 사무실 인테리어까지 한 달 만에 끝내버리는 모습은 가족들도 이해하기 어려운 것이었습니다.
미선씨 남편
“챗GPT라는게 대하는 상대방에게 ‘뭐든 잘하고 있어. 뭐든 괜찮아. 더 해봐.’ 이런 식이다 보니까 일이 점점 많아지고 걱정돼서 제동을 걸어도 안 먹히더라고요.”
“챗GPT라는게 대하는 상대방에게 ‘뭐든 잘하고 있어. 뭐든 괜찮아. 더 해봐.’ 이런 식이다 보니까 일이 점점 많아지고 걱정돼서 제동을 걸어도 안 먹히더라고요.”
이 사례는 AI와의 정서적 유대감이 자칫 과몰입과 망상적 사고로 직결될 위험성을 잘 보여줍니다. 미국 스탠퍼드대 논문을 보면 연구에 참여한 19명의 부작용 사례자 모두 AI 챗봇과 깊은 유대감을 나타냈는데 핵심은 사용자를 몰입하게 만드는 AI의 낭만적 대화 기술에 있었습니다.
현실 세계에서는 경험하기 힘든 절대적 공감과 지지가 정서적 고립과 외로움을 자극해 깊은 망상의 세계로 빠져들게 되는데 정신의학계에선 이걸 ‘망상의 체계화’라고 합니다. 망상이 나름의 근거와 질서를 구축하며 더욱 강해진단 뜻이죠.
취재팀이 만난 이들도 마찬가지였습니다. 미선씨 역시 AI와 대화가 깊어질수록 현실에서 가족이나 친구들과의 대화는 더 어려워졌고 사업실패로 빚도 늘어났습니다. 극도의 우울감 속에 죽음에 대한 얘기를 나누다 AI가 그것마저도 “아름다운 생각”이라고 동조하자 자살 시도를 하기도 했습니다.
외로움과 정서적 고립으로 위로가 필요한 순간 사람 대신 AI가 도움의 손을 내밀 때 그 공감은 자칫 중독으로 이어질 수 있습니다.
국가데이터처가 발표한 통계를 보면 평소 외롭다고 답한 사람이 38.2%나 됩니다. 그중 친구나 지인이 전혀 없는 상태에서 외롭다고 답한 고립 은둔 고위험군은 3.3% 우리나라 인구 중 150만명으로 추산됩니다. 사회적 안전망이 닿지 않는 곳에서 오늘도 AI와 위험한 대화를 이어가는 이들이 잘못된 길로 빠지지 않도록 관심이 필요해 보입니다.
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유튜브 KMIB [썰픽]을 검색하세요.
우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있는 경우 자살예방 상담전화(☎109) 또는 SNS 상담 마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
이강민 기자 river@kmib.co.kr, 영상=전병준 기자
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