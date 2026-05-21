李 대통령, 익선동 ‘야장’서 식사… 강훈식 “역대 최초”

李 대통령, 익선동 ‘야장’서 식사… 강훈식 “역대 최초”
이재명 대통령이 21일 서울 종로구 익선동을 찾아 ‘야장’(야외 영업) 문화를 체험했다.
이 대통령은 이날 오후 돈의동 쪽방촌을 방문한 뒤 익선동 한옥 거리, 갈매기 골목 등을 방문했다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔다.
해당 일정에는 강훈식 대통령비서실장과 강 수석대변인, 권혁기 의전비서관 등이 함께했다.
이 대통령은 거리에서 마주친 시민들에게 인사를 건네고 함께 사진을 촬영했다. 우즈베키스탄과 일본에서 온 관광객들, 경기도 안성에서 온 공동생활 가정(그룹홈) 구성원들과도 인사했다. 카페 골목을 구경하던 중 “우리나라가 이렇게 될지 몰랐다”고 감탄했고, 고유가 지원금으로 식사하고 있다는 시민에게는 “잘하셨다”고 답했다.
이 대통령은 이후 야외 테이블이 있는 고깃집으로 이동, 참모들과 갈매기살 등으로 식사했다. 식사를 마친 뒤에는 인근의 카페에서 아메리카노를 주문하면서 “거기 커피는 아니지요?”라고 물었다고 한다.
5·18 민주화운동 46주기 당일 계엄군 탱크와 박종철 열사 고문치사사건을 연상케 하는 마케팅을 진행해 물의를 빚은 스타벅스코리아를 지칭한 것으로 해석된다.
강 실장은 이후 엑스(X) 게시물에서 “익선동에 다녀왔다. 어쩜 그렇게 사람들 일상 속으로 들어가고 싶어 하시는지”라며 “오늘은 특히나 젊은 분들이 많아 가감 없는 이야기를 많이 들었다”고 했다. 이어 “역대 대통령 최초로 노상에서 식사했다는 얘기를 (일정) 끝나고서야 듣는다”고 덧붙였다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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