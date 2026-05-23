이대통령, 스타벅스 겨냥 “거기 커피는 아니지요?”
이재명 대통령이 ‘5·18 탱크 데이’ 논란을 일으킨 스타벅스코리아를 연일 비판 중이다.
이 대통령은 21일 오후 서울 돈의동 쪽방촌 방문 이후 익선동 한옥 거리와 갈매기 골목 등을 찾았다.
이 대통령은 참모들과 야외 테이블이 마련된 익선동의 고깃집을 찾아 갈매기살 등을 주문해 식사했다.
강유정 청와대 수석대변인은 “저녁을 마친 이 대통령은 근처 커피 매장을 찾아 키오스크로 따뜻한 아메리카노를 주문하며 ‘거기 커피는 아니지요?’라고 묻기도 했다”고 서면브리핑에서 전했다.
이는 스타벅스코리아가 5·18 민주화운동 기념일에 ‘탱크 데이’ 이벤트를 진행해 논란을 빚은 점을 염두에 둔 표현으로 해석된다.
이 대통령은 지난 18일 엑스(X)에 스타벅스코리아의 ‘탱크 데이 이벤트’를 거론하며 “대한민국 공동체와 기본적 인권, 민주의 가치를 부정하는 저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다”며 “그날 억울하게 죽어간 생명이 대체 몇이고, 그로 인한 정의와 역사의 훼손이 얼마나 엄혹한데 무슨 억하심정으로 이런 짓을 저질렀을까”라고 비판했다.
이날 오후 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서도 “잘못된 역사를 바로 세워야 똑같은 비극을 반복하지 않는다”면서 “그런 노력이 부족했기에 사회 일각에서 국가폭력을 미화하고 피해자를 조롱·모욕하는 독버섯들이 자라나는 것이다. 이를 반드시 뿌리 뽑아야 한다”고 강조하기도 했다.
한편 이 대통령은 익선동 거리에서 만난 시민들에게 팔로 하트 모양을 만들어 인사하고 함께 사진을 찍었다. 우즈베키스탄과 일본에서 온 관광객들, 안성에서 온 공동생활 가정(그룹홈)과도 인사를 나눴다.
이 대통령은 카페 골목을 구경하다가 “우리나라가 이렇게 될지 몰랐다”고 감탄했고, 고유가 지원금으로 식사 중이라는 시민에게는 “잘하셨다. 동네에 돈이 돌아야지”라고 말했다고 강 수석대변인이 전했다.
강훈식 대통령 비서실장은 엑스에 올린 글에서 “어쩌면 그렇게 사람들 일상으로 들어가고 싶어 하시는지”라며 “오늘은 특히나 젊은 분들이 많아 가감 없는 이야기를 많이 들었다”고 현장 분위기를 전했다.
그러면서 “역대 대통령 최초로 노상에서 식사했다는 이야기를 끝내고 나서야 듣는다. 역대급 인파에 경호처 여러분께서 크게 고생한 날이지만, 계속 가시겠지요”라고 덧붙였다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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