이대통령, 스타벅스 겨냥 “거기 커피는 아니지요?”

시민들에게 팔로 하트를 그려보이고 있는 이재명 대통령과 강훈식 대통령 비서실장. 강훈식 대통령 비서실장 X 캡처

스타벅스코리아의 ‘탱크 데이 이벤트’

를 거론하며 “

대한민국 공동체와 기본적 인권, 민주의 가치를 부정하는 저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다”며 “

고 비판했다.

이날 오후 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서도 “잘못된 역사를 바로 세워야 똑같은 비극을 반복하지 않는다”면서 “

그런 노력이 부족했기에 사회 일각에서 국가폭력을 미화하고 피해자를 조롱·모욕하는 독버섯들이 자라나는 것이다. 이를 반드시 뿌리 뽑아야 한다”고 강조하기도 했다.

시민들과 사진 촬영하는 이재명 대통령. 강훈식 대통령 비서실장 X 캡처

만난 시민들에게 팔로 하트 모양을 만들어 인사하고 함께 사진을 찍었다.