공수처 부장검사 “‘수사외압 사건’ 소환조사 필요했는데…지휘부가 막아”
고위공직자범죄수사처(공수처)에서 ‘순직해병 수사외압 의혹’ 수사를 총괄했던 부장검사가 당시 지휘부의 방해로 소환조사가 불가능했다고 증언했다. 당시 지휘부가 이종섭 전 국방부 장관의 출국금지 연장을 결정한지 한 시간 만에 ‘풀어줘라’고 말하며 해제를 지시했다고도 밝혔다.
22일 법조계에 따르면 이대환 공수처 부장검사는 전날 서울중앙지법 형사23부(재판장 오세용) 심리로 열린 김선규, 송창진 전 부장검사 등의 ‘공수처 수사방해’ 재판에 증인으로 출석해 이같이 증언했다. 이 부장검사는 당시 사건 수사를 맡았던 특별수사본부를 총괄했던 인물이다.
김 전 부장검사가 2024년 2월 2일 처장 대행이 된지 일주일 만에 수사팀에 소환조사 금지령을 내리며 때를 놓쳤다는 것이 이 부장검사의 설명이다. 수사팀은 ‘말 맞추기’ 위험 등을 설명하며 이종섭 전 국방부 장관 등 주요 피의자에 대한 조사가 필요하다고 거듭 설명했지만 막혔다고도 말했다.
이 부장검사는 2024년 3월 재차 수사계획을 보고하자 김 전 부장검사가 ‘누구 좋으려고 그러냐. (소환 위해) 수화기도 들지 말라’고 했다고 말했다. 이 부장검사는 “3월쯤 됐을 때는 휴대폰 포렌식 선별 작업도 끝나 소환 조사를 해야 하는 시기가 맞았다”고 설명했다. 총선 다음 날 부터라도 조사를 시작할 수 있도록 소환 일정 조율을 먼저 하는 절충안을 제안했지만 김 전 부장검사가 받아들이지 않았다고도 덧붙였다.
당시 지휘부가 사건의 핵심 피의자였던 이 전 장관에 대한 출국금지 해제 지시를 내렸다는 증언도 나왔다. 이 부장검사는 “3월 4일 이종섭 장관의 호주대사 임명 발표가 났지만 내부에서는 출국금지 연장을 유지한다는 합의가 있었다”고 말했다. 3월 6일 오전 8시30분 쯤 송 전 부장검사가 참석한 내부회의에서 출국금지를 유지하기로 결정했는데, 한 시간 뒤 송 전 부장검사가 자신과 차 부장검사를 불러 ‘이종섭 풀어줘라’ 지시를 했다는 것이다.
이 부장검사는 “(송 전 부장검사 본인이) 고민해서 지시한 것이라면 논거라도 설명하실 텐데 한 시간 만에 태도가 바뀐 것을 봐서는 ‘거절 할 수 없는 분이 지시한 거 같다’고 짐작했다”고 말했다.
그는 김 전 부장검사가 소환조사를 거듭 방해한 배경에 대해서는 윤석열 전 대통령과의 친분이 작용한 것으로 보인다고 설명힜다. 김 전 부장검사가 평소 김건희 여사를 ‘형수’라고 부르고, 윤 전 대통령에 대한 친분을 수차례 과시했다는 것이다. 김 전 부장검사가 수차례 한동훈 전 법무부 장관으로부터 ‘김 부장 (공수처) 처장 하실래요, 차장 하실래요?’는 말을 들었다는 이야기를 하기도 했다고도 증언했다.
특검이 ‘수사외압 수사가 윤석열을 향할 것을 알고 있으니 김선규가 수사를 적절하게 통제하고 있다는 것을 대통령실 등 외부에 과시하려는 의도가 있지 않냐는 짐작을 했다’는 수사 당시 이 부장검사의 진술을 제시하자 그는 “제가 생각하기에는 가장 유력한 가능성이라고 생각해 그렇게 진술했다”고 답했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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