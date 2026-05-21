특검, 전 KTV 원장 ‘1호 구속영장’ 기각… 수사 차질 불가피

‘내란선전 혐의’ 이은우 전 원장

“무리한 구속영장 청구” 지적도

12·3 비상계엄과 관련해 내란선전 혐의를 받는 이은우 전 한국정책방송원(KTV) 원장(가운데)이 21일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속전 피의자심문(영장실질심사)을 마치고 나오며 취재진의 질문을 받고 있다. 연합뉴스

이 전 원장에 대한 구속영장을 기각했다.