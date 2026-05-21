특검, 전 KTV 원장 ‘1호 구속영장’ 기각… 수사 차질 불가피
‘내란선전 혐의’ 이은우 전 원장
“무리한 구속영장 청구” 지적도
12·3 비상계엄 선포 뒤 비상계엄과 포고령의 정당성을 주장하는 뉴스를 집중 보도하는 등 내란을 선전한 혐의를 받은 이은우 전 한국정책방송원(KTV) 원장의 구속영장이 21일 기각됐다. 2차 종합특검의 첫 신병확보 시도가 좌절되면서 수사에 차질이 불가피해졌다는 진단이 나온다.
이종록 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 이날 “내란선전죄 성립 여부에 다툼의 여지가 있고, 재판 중 사건 진행상황에 비춰 도망하거나 증거를 인멸할 우려가 있다고 보기 어렵다”며 이 전 원장에 대한 구속영장을 기각했다.
종합특검은 지난 18일 이 전 원장에 대해 내란선전 혐의로 구속영장을 청구했다. 특검 출범 82일 만에 이뤄진 첫 구속영장 청구였다.
이 전 원장은 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후부터 그달 13일까지 비상계엄과 포고령 등 내란의 정당성을 주장하는 뉴스를 집중 보도하고, 비상계엄을 비판하는 뉴스는 차단·삭제한 혐의를 받는다.
구속영장 기각을 두고 법조계에서는 종합특검이 무리하게 신병확보에 나섰던 것 아니냐는 지적이 나온다. 내란특검으로부터 직권남용 권리행사방해 혐의로 기소된 이 전 원장이 그간 재판에 출석해온 만큼 도주 또는 증거인멸 우려가 있다고 보기 어렵다는 것이다.
앞서 내란특검은 12·3 비상계엄 선포 직후 비상계엄의 위법성을 지적한 정치인들의 발언을 다룬 방송 자막을 삭제하라고 지시한 혐의로 이 전 원장을 불구속 기소했다. 해당 재판은 다음 달 26일 1심 선고를 앞두고 있다.
법조계에선 이 전 원장의 내란선전 혐의 입증이 쉽지 않을 것이란 목소리도 나온다. 형법 제90조 2항은 ‘내란죄를 범할 것을 선동 또는 선전하는 자’에 대해 3년 이상의 징역 또는 금고에 처하도록 규정한다.
이에 대해 한 판사 출신 변호사는 “내란선전죄가 성립하려면 비상계엄 선포 이전에 내란을 선동하는 행위가 있어야 하는데, 이 전 원장의 범행은 비상계엄 선포 뒤에 이뤄졌다”고 말했다. 내란특검도 지난해 이 전 원장의 내란선전 혐의에 대해서는 불기소 처분하며 이런 점을 고려했던 것으로 알려졌다.
지난 2월 25일 공식 출범한 종합특검은 현재까지 주요 피의자에 대한 신병 확보 또는 기소에 이르지 못하고 있다. 특검의 기본 수사 기간은 오는 24일까지였으나, 최근 특검은 수사 기간을 30일 연장했다.
이서현 윤준식 기자 hyeon@kmib.co.kr
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