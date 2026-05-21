고검 검사가 권한쟁의심판 청구… 중수청·공소청·법왜곡죄 겨냥
현직 검사가 국회를 상대로 권한쟁의심판을 청구했다. 이재명정부 들어 추진된 중대범죄수사청·공소청 설치 입법, 법왜곡죄 도입으로 헌법에 규정된 검사의 권한이 침해됐다는 취지다.
21일 법조계에 따르면 송연규 서울고검 검사는 중수청법과 공소청법, 형법 개정안 입법에 대한 권한쟁의심판을 지난 11일 헌재에 청구했다.
송 검사는 200쪽 분량의 청구서에서 국회의 해당 입법으로 검찰의 수사·소추권과 영장 청구권 등이 침해당했다고 주장한 것으로 알려졌다.
그는 검찰 내부망 이프로스에서도 “공동체의 언어가 입법으로 재정의될 수 있다면 헌법의 모든 핵심 개념이 같은 방법으로 무너질 수 있다”고 지적한 것으로 전해졌다.
권한쟁의심판은 국가기관 간 권한 존부나 범위를 두고 다툼이 발생할 때 헌재에 판단을 구하는 제도다.
개별 검사가 검찰개혁 관련 입법의 위헌 여부를 다투고자 나선 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 김성훈 청주지검 부장검사가 지난해 12월 검찰청 폐지 등 내용의 정부조직법 개정안에 대해 헌법소원을 제기했으나 헌재는 지난 2월 이를 사전심사 단계에서 각하했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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