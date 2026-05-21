김천 추풍령휴게소서 소방버스 ‘꽝’…임산부 포함 11명 부상

휴게소로 진입 중 제동장치 문제로 발생, 부상자 가운데 임산부도 포함

경북 김천소방서 제공

21일 오후 4시 49분쯤 경북 김천시 경부고속도로 추풍령휴게소 내에서 소방 버스가 나무를 들이받는 단독사고가 발생했다.



이 사고로 버스에 타고 있던 소방대원 11명 가운데 3명이 중상, 11명이 부상을 입고 김천, 구미, 대구지역 병원으로 이송됐다. 부상자 가운데는 임산부도 포함돼 있는 것으로 알려졌다.



사고는 버스가 휴게소로 진입 중 제동장치 문제로 발생했으며 버스는 휴게소 내부 계단을 타고 올라가 나무에 부딪힌 뒤 멈춰섰다.



이 버스는 충남소방본부 금산소방서 소속으로 대구에서 열린 소방안전박람회 행사에 참석한 후 복귀하던 중이었던 것으로 확인됐다. 경찰은 사고 수습 후 정확한 사고 원인을 조사할 예정이다.



김천=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 21일 오후 4시 49분쯤 경북 김천시 경부고속도로 추풍령휴게소 내에서 소방 버스가 나무를 들이받는 단독사고가 발생했다.이 사고로 버스에 타고 있던 소방대원 11명 가운데 3명이 중상, 11명이 부상을 입고 김천, 구미, 대구지역 병원으로 이송됐다. 부상자 가운데는 임산부도 포함돼 있는 것으로 알려졌다.사고는 버스가 휴게소로 진입 중 제동장치 문제로 발생했으며 버스는 휴게소 내부 계단을 타고 올라가 나무에 부딪힌 뒤 멈춰섰다.이 버스는 충남소방본부 금산소방서 소속으로 대구에서 열린 소방안전박람회 행사에 참석한 후 복귀하던 중이었던 것으로 확인됐다. 경찰은 사고 수습 후 정확한 사고 원인을 조사할 예정이다.김천=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지