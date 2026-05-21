김천 추풍령휴게소서 소방버스 ‘꽝’…임산부 포함 11명 부상
휴게소로 진입 중 제동장치 문제로 발생, 부상자 가운데 임산부도 포함
21일 오후 4시 49분쯤 경북 김천시 경부고속도로 추풍령휴게소 내에서 소방 버스가 나무를 들이받는 단독사고가 발생했다.
이 사고로 버스에 타고 있던 소방대원 11명 가운데 3명이 중상, 11명이 부상을 입고 김천, 구미, 대구지역 병원으로 이송됐다. 부상자 가운데는 임산부도 포함돼 있는 것으로 알려졌다.
사고는 버스가 휴게소로 진입 중 제동장치 문제로 발생했으며 버스는 휴게소 내부 계단을 타고 올라가 나무에 부딪힌 뒤 멈춰섰다.
이 버스는 충남소방본부 금산소방서 소속으로 대구에서 열린 소방안전박람회 행사에 참석한 후 복귀하던 중이었던 것으로 확인됐다. 경찰은 사고 수습 후 정확한 사고 원인을 조사할 예정이다.
김천=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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