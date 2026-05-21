석유 최고가격, 4번 연속 동결… 4주마다 조정키로
정부가 22일 0시부터 적용될 석유 최고가격을 동결했다. 지난 3월 27일 2차 시행 때 이후로 4번 연속 동결이다. 기존에 2주 간격이었던 조정 주기는 4주로 늘어나게 된다.
산업통상부는 “22일 0시부터 적용될 6차 석유 최고가격을 동결한다”고 21일 발표했다. 정유사 공급가 기준으로 휘발유가 ℓ당 1934원, 경유가 1923원, 등유 1530원이다.
동결 사유로는 물가 안정을 들었다. 그간 국제유가 인상분을 고려할 때 휘발유는 200원대 중후반, 경유와 등유는 각각 300원대 중반과 400원대 중반의 인상 억제분이 남아있지만 민생 안정 차원에서 가격을 올리지 않기로 했다는 것이다.
정부는 또 6차 최고가격부터 지정 주기를 기존의 2주에서 4주로 늘리기로 했다. 미국과 이란의 종전 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 국제유가가 배럴당 100달러 안팎에서 횡보세를 보이고 있어서다. 이같은 상황에서 지나치게 짧은 주기로 최고가격을 고시할 경우 오히려 주유소 간의 재고 확보 눈치싸움을 야기하거나 소비자 대기 수요로 이어질 수 있다고 판단한 것이다. 다만 중동 상황에 변화가 생길 시엔 이같은 주기와 무관하게 조정에 나설 수 있다고도 예고했다.
최고가격제 종료 시점을 두고는 신중한 모습을 보였다. 양기욱 산업부 산업자원안보실장은 “호르무즈 해협 상황이 안정화되고 국제유가가 (배럴당) 90달러 선으로 내려와 안정을 찾는 것을 확인한 뒤에야 논의할 수 있다”고 선을 그었다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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