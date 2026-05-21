배우 김규리 자택 침입해 강도…40대 남성 자수 후 체포
“손 묶인 채 도망” 신고
배우 김규리씨가 거주하는 한옥주택에 침입해 강도 행각을 벌인 남성이 경찰에 붙잡혔다.
서울 종로경찰서는 강도상해 혐의로 40대 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 21일 밝혔다. A씨는 전날 오후 9시쯤 북촌한옥마을에 있는 김씨의 자택에 들어가 금품을 요구하고 거주자를 폭행한 혐의를 받는다.
집 안에는 김씨와 다른 여성이 있었으며, 두 사람은 A씨의 감시가 소홀해진 틈을 타 주택 밖으로 빠져 나와 인근 행인에게 도움을 요청했다. 김씨 등은 A씨의 폭행으로 골절과 타박상 등을 입은 상태였던 것으로 전해졌다.
당시 김씨 자택 인근 목격자는 “여성 두 명이 손이 묶인 상태로 도망 나온 것 같다. 한 명은 팔이 부러진 듯하다”고 119에 신고했다. 김씨 등 2명은 병원으로 이송됐다.
행인의 신고를 받고 출동한 경찰은 범행 약 3시간 만인 이날 자정쯤 서울 강서구에서 자수한 A씨를 검거했다. 경찰은 A씨를 상대로 계획범죄 여부 등 사건 경위를 조사하는 한편 구속영장 신청을 검토하고 있다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
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