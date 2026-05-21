이스라엘, 나포 선단 인도주의적 성격 부정 “해상봉쇄 합법”
주한이스라엘대사관이 자국 정부가 나포한 팔레스타인 가자지구행 선단을 “인도주의적 성격이 아니다”라고 규정했다. 가자지구에 대한 해상봉쇄 조치가 국제법에 부합한다고도 했다.
대사관은 21일 배포한 입장문에서 “선단은 인도주의적 성격의 것이 아니며, 선박에서 어떤 형태의 인도주의적 지원 물자도 발견되지 않았다”고 주장했다. 그러면서 “이스라엘을 공격하고, 테러와의 싸움이라는 이스라엘의 임무에서 이탈시키려는 도발”이라고 평가했다.
선박 나포의 정당성도 강변했다. 대사관은 “이스라엘은 합법적인 군사 목적에 따라 국제법에 부합하는 방식으로 가자지구에 대한 합법적인 해상 봉쇄를 실시하고 있다”고 했다. 공해상에서 선단을 나포할 권한이 해전법에서 비롯된다고도 주장했다.
이스라엘은 앞서 한국인 2명을 비롯해 400명 넘는 활동가를 태운 채 가자지구로 향하던 국제 구호선단을 나포해 국제사회로부터 규탄받았다. 한국인 활동가들은 제3국으로 추방됐고 오는 22일 한국에 도착할 예정이다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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