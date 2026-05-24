이재명정부 1년, ‘정책감사 폐지’ 선언에도 숨죽인 공직사회…“공익감사로 이름만 바꿔, 적극 행정에 걸림돌”

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이재명정부가 ‘정책감사 폐지’를 선언한 지 약 1년이 지났지만 공직사회에선 체감 변화가 크지 않다는 목소리가 나온다. 정책의 옳고 그름은 따지지 않겠다면서도 ‘공익감사’ 등의 이름으로 주요 정책을 들여다보는 사례가 이어지고 있어서다.

감사원은 이재명정부의 정책감사 폐지 기조에 따라 지난해

관련 규칙을 개정했다. 24일 국가법령정보센터에 따르면, 감사원 감사사무 처리규칙 5조2항3호는 직무감찰 제외 대상을 ‘정부의 중요 정책결정의 당부(當否)’로 규정하면서도 ‘정책결정과 관련한 불법·부패 행위에 대해서는 직무감찰을 할 수 있다’는

다.

기존 규정은 예외 범위를 더 폭넓게 인정했다. 과거에는

다른 정부 관계자도 “실제 현장에서 제도 변화를 체감하려면 사무규칙 개정 정도로는 부족하다”고 지적했다.