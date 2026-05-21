‘행안부도 손절’ 윤호중 “스타벅스 상품 제공하지 않겠다”
행정안전부가 스타벅스 불매 운동에 동참했다. 스타벅스 코리아는 5·18 민주화운동 기념일에 ‘탱크 데이’ 이벤트를 진행해 논란을 빚었다.
윤호중 행안부 장관은 21일 자신의 엑스(옛 트위터)에 “최근 물의를 빚은 스타벅스 코리아의 반역사적 행태에 대해 깊은 유감을 표한다”며 “이번 사안을 계기로 행안부는 앞으로 민주주의의 역사와 가치를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 활용한 기업의 상품은 제공하지 않겠다”고 전했다.
행안부를 비롯한 정부기관들은 그동안 각종 설문조사와 공모전, 국민참여 이벤트 등에 커피 교환권 등 모바일 상품권을 활용해왔다. 정부 부처 차원에서 스타벅스 코리아 관련 상품 제공 중단 방침이 공개적으로 나온 건 이번이 처음이다.
윤 장관은 “민주주의는 수많은 시민들의 희생과 헌신 위에 세워진 것”이라며 “그 역사를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 소비하는 행태는 결코 가볍게 넘길 수 없는 문제”라고 했다. 이어 “이번 행안부 조치에 많은 기관들과 국민 여러분께소도 함께 공감해주시길 바란다”고 덧붙였다.
앞서 스타벅스 코리아는 지난 15일부터 오는 26일까지 진행 예정이던 텀블러 프로모션 행사에서 ‘탱크 데이’, ‘책상에 탁’ 등의 문구를 사용했다가 5·18 민주화운동과 박종철 열사 고문치사 사건을 희화화했다는 비판이 확산하자 행사를 중단했다.
이후 정용진 신세계그룹 회장은 대국민 사과문을 내고 “모든 책임은 제게 있다”며 공식 사과했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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