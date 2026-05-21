노재헌 주중대사, 中 경제2위 장쑤성장에 ‘첨단산업 협력 확대’ 제안
노재헌 주중대사가 장쑤성 성장을 만나 한국과 장쑤성 간 첨단산업 협력 확대를 제안했다. 광둥성과 함께 중국 경제 발전의 견인차 역할을 하는 장쑤성은 중국에서 한국기업의 진출이 가장 활발한 지역이다.
주중한국대사관은 노 대사가 16∼21일 중국 난징시와 옌청시에서 열린 ‘2026 한중(장쑤)우호주간’ 행사에 참석해 류샤오타오 장쑤성 성장과 면담했다고 밝혔다. 한중우호주간은 2003년 시작된 양국의 대표적인 지방 협력 플랫폼으로 장쑤성에서 열린 건 이번이 처음이다.
노 대사는 18일 류 성장을 만난 자리에서 “장쑤성은 한·중 간 지방 차원의 실질 협력 발전을 모색하기에 가장 적합한 지역”이라며 옌청의 한중산업단지를 통한 협력을 확대하고 공급망 연계를 고도화하며 신산업 분야에서 협력을 확대해 나갈 것을 제안했다.
노 대사는 우리 기업의 현지 경영 애로사항에 대한 협조를 요청했고 류 성장은 관련 부문과 지방정부 차원의 적극적인 지원 의지를 표명했다고 대사관은 전했다.
류 성장은 “장쑤성과 한국 간 협력 기반이 견고하고 발전 잠재력이 크다”며, 이번 행사를 계기로 양국 정상 간 합의를 이행하고 교류와 왕래를 확대해 나가기를 기대한다고 밝혔다. 이어 “한국 등 외자기업의 투자가 장쑤성 발전에 크게 기여했다”며 투자 확대와 교통 인프라 확충, 우호적 문화 기반 조성을 통해 양측 관계가 더 발전하길 바란다고 강조했다.
행사 기간 노 대사는 난징의 LG에너지솔루션과 옌청의 위에다기아 공장을 방문하고 현지 진출 우리 기업들의 안정적 경영 여건 조성과 공급망 협력 강화 방안에 대해 논의했다.
난징시 정부 주도로 19일 열린 한중(난징)기업경제무역교류회, 한-장쑤성 경제무역협력교류회와 K-소비재 수출상담회 등을 방문하고 지역 기업인과 교민 간담회 등도 진행했다.
19일에는 난징대학을 방문해 120여명의 중국인 학생들을 대상으로 ‘한·중관계의 새로운 시대’를 주제로 강연했다. 노 대사는 강연에서 “양국 청년들이 평화·혁신·문화 분야에서 새로운 길을 함께 개척해 양국 관계뿐 아니라 아시아 지역과 전 세계에 기여해달라”고 당부했다.
장쑤성은 광둥성에 이어 중국에서 경제 규모가 2위인 지역으로 한국기업이 중국에서 가장 많이 투자한 곳이다. 신화일보에 따르면 한국기업은 지난 3월까지 장쑤성의 6879개 기업에 220억 6000만 달러를 투자했다.
한국은 지난해 장쑤성의 1위 무역 파트너로 부상했다. 중국신문망에 따르면 한국과 장쑤성 간 지난해 무역액은 863억 3000만 달러로 한·중 전체 교역액의 26%를 차지한다. 중국 전체 성 중 1위다.
지자체간 교류도 활발하다. 장쑤성의 각급 지방정부는 한국의 지방자치단체와 총 35건의 자매도시 관계를 맺었는데 이는 중국 전체에서 가장 많다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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