로리 매킬로이 꺾었던 그때처럼…배상문, 한국오픈 ‘세 번째 우승’ 조준…“자신있다”
2008년과 2009년 대회 2연패
6언더 선두 양지호 3타 차 추격
배상문은 2008년과 2009년 코오롱 한국오픈에서 2연패를 거뒀다. 당시로서는 1991년 스콧 호크(미국) 이후 무려 18년 만에 나온 대회 2연패 기록이었다.
2008년 대회는 당시 세계 랭킹 6위였던 앤서니 김(미국), 이안 폴터(영국), US 아마추어 챔피언 출신이었던 대니 리(뉴질랜드) 등을 상대로 거뒀다. 배상문은 그 대회 우승으로 생애 첫 KPGA 상금왕을 차지했다.
2009년 제52회 대회는 로리 매킬로이(북아일랜드)와 일본의 간판 이시카와 료를 꺾고 거둔 것이어서 더 의미가 컸다. 배상문은 마지막날 4타를 줄여 김대섭의 추격을 1타 차이로 뿌리치고 대회 2연패에 성공했다. 매킬로이는 공동 3위에 그쳤다.
대회 2연패로 배상문은 한국프로골프(KPGA)투어 사상 최초로 시즌 상금 5억 원 돌파라는 대기록을 세우며 2년 연속 상금왕을 차지했다.
한국오픈 2연패 여세를 몰아 배상문은 일본프로골프(JGTO)투어 상금왕을 거쳐 미국프로골프(PGA)투어에 진출, 통산 2승을 거두며 세계적인 무대에서 활약하게 되었다.
배상문은 군 복무를 마치고 PGA투어에 복귀했으나 이렇다할 성적을 내지 못했다. 작년까지 2부인 콘페리투어를 병행하면서 재기를 노렸으나 뜻을 이루지 못하고 올해는 KPGA투어에 전념하고 있다.
그런 배상문이 대회 3번째 우승을 향한 쾌조의 출발을 했다. 배상문은 21일 충남 천안시 우정힐스CC(파71)에서 열린 코오롱 제68회 한국오픈(총상금 14억 원) 첫날 1라운드에서 보기는 1개로 줄이고 버디 4개를 잡아 3언더파 68타를 쳤다.
이날 6언더파 65타를 몰아쳐 단독 선두에 자리한 양지호에 3타 뒤진 공동 3위다. 정찬민, 이수민, 이동환, 최진호 등이 배상문과 어깨를 나란히 했다.
1번 홀(파4)에서 출발한 배상문은 15번 홀(파4)까지 보기없이 버디만 4개를 골라 잡아 4타를 줄인 무결점 플레이를 펼쳤다. 하지만 바다 표범을 닮아 이름 붙여진 ‘실 코너(16~18번홀)’의 첫 번째홀인 16번 홀(파3)에서 보기를 범한 것이 옥의 티였다.
경기를 마친 뒤 배상문은 “올때 마다 좋은 기분으로 오는 곳이다. 1번 홀부터 18번 홀까지 집중력을 잃지 않고 쳤던 것 같다”라며 “아주 오래 전이지만, 2회 우승을 했다. 항상 이 코스에 대한 자신감을 갖고 있다. 집중력과 코스 매니지먼트 모두 머릿속에 있다”고 강한 자신감을 내보였다.
이어 “그린이 좀 바뀌었지만, 큰 변화가 아니다. 어색하지 않다”며 “집중력 잃지 않고 끝까지 한 것이 원동력이 될 거 같다”는 각오를 다졌다.
대회코스인 우정힐스CC는 작년에 그린을 전면 교체했다. 이로 인해 선수들은 3.9m의 빠른 그린 스피드에다 미세한 잔 라이까지 꼼꼼이 살펴야 하는 이중고에 시달렸다.
천안(충남)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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