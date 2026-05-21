로리 매킬로이 꺾었던 그때처럼…배상문, 한국오픈 ‘세 번째 우승’ 조준…“자신있다”

2008년과 2009년 대회 2연패

6언더 선두 양지호 3타 차 추격

21일 충남 천안시 우정힐스CC에서 열린 코오롱 제68회 한국오픈 첫날 3언더파를 쳐 공동 3위에 자리한 배상문이 1번 홀에서 티샷을 날리고 있다. 대회조직위

2009년 제52회 대회는 로리 매킬로이(북아일랜드)와 일본의 간판 이시카와 료를 꺾고 거둔 것이어서 더 의미가 컸다. 배상문은 마지막날 4타를 줄여 김대섭의 추격을 1타 차이로 뿌리치고 대회 2연패에 성공했다. 매킬로이는 공동 3위에 그쳤다.