[단독] 살려준다더니… 정부도 ‘20년 묵은 빚’ 붙잡고 안 놔줬다
공공 배드뱅크인 한마음금융·희망모아·국민행복기금이 15만명의 빚 2조2000억원어치를 최대 20년 이상 추심 중인 것으로 드러났다. 최근 민간 배드뱅크 ‘상록수’의 23년간 장기 추심 문제가 불거졌는데, 정부가 설계하고 한국자산관리공사(캠코)가 관리해온 공공 배드뱅크에서도 비슷한 일이 벌어지고 있다.
국회 정무위원회 소속 한창민 사회민주당 의원실이 21일 캠코에서 받은 자료를 보면 이 회사가 관리 중인 한마음금융 등 3사의 잔존 연체 채무자는 15만2600명이다. 이들의 채권은 총 2조2485억원이다. 한마음금융과 희망모아는 노무현정부 때인 2004~2005년, 국민행복기금은 박근혜정부 때인 2013년 금융 당국이 설립했다. 모두 장기 연체 채무자의 재기를 돕겠다는 명분으로 만들어졌다. 부실채권을 사들여 회수 또는 소각하는 기관들이다.
그러나 캠코는 장기 연체 채무자를 대상으로 길게는 20년 이상 추심을 이어가고 있다. 이들을 통해 적지 않은 돈을 벌 수 있기 때문으로 추정된다. 캠코는 장기 연체 채무자의 채권 추심 수익이 얼마인지 공개하지 않고 있지만 최근 5년간 위탁 추심사에 지급한 수수료 1177억원을 바탕으로 추산이 가능하다. 2023년 코로나19로 어려움을 겪은 서민들을 위해 만든 개인연체채권매입펀드가 위탁 추심사에 내준 수수료율 15.2%로 계산하면 캠코는 7735억원을 회수한 것으로 예상된다. 국민행복기금의 수수료율(22.8%)을 적용해도 추정 회수액은 5160억원이다.
이재명정부에서 새 공공 배드뱅크인 ‘새도약기금’이 탄생했는데도 2조원이 넘는 채권이 남은 것은 오래된 빚이 자동 소각되는 구조가 아니기 때문이다. 새도약기금은 장기 연체 채권 중 ‘7년 이상 연체된 5000만원 이하의 개인 무담보 채권’만 소각한다. 이후에도 상환 능력이 있다면 소각 대상에서 제외한다. 성실 상환자와 형평성을 고려해 둔 불가피한 장치지만 이 문턱 때문에 한마음금융 등 3사에 오래 묶여 있는 채무자는 새도약기금의 혜택을 볼 수 없게 됐다.
새도약기금은 장기 연체 채무자의 도덕적 해이를 방지하기 위해 매입 대상을 ‘7년 이상 연체된 5000만원 이하 개인 무담보 채권’으로 제한했다. 장기 연체 채무자가 상환 의지를 갖고 조금이라도 빚을 갚았다면 대상에서 제외된다. 보유 자산이 있거나 파산·개인 회생 절차를 밟아도 혜택을 볼 수 없다. 이런 장치 때문에 새도약기금 출범 후에도 장기 추심에 시달리는 선의의 피해자가 생겼다.
한마음금융 등 3사가 취약 차주 회생을 목표로 출범한 만큼 차주의 재기 지원을 위해 캠코가 남은 채권을 소각해야 한다는 지적이다. 한 의원은 “캠코가 20년 이상 빚에 늪에 빠진 차주를 대상으로 채권 추심을 이어가는 것은 현 정부의 정책 취지와 맞지 않는다”면서 “공공기관이 빚을 진 국민의 재기를 돕지 않고 추심을 이어가는 관행을 근본적으로 개선해야 할 때”라고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
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