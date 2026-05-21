김태흠·박수현 충남지사 후보들 선거전 돌입
김태흠 국민의힘 충남지사 후보와 박수현 더불어민주당 후보가 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 본격적인 세몰이에 돌입했다.
김태흠 후보는 이날 오전 천안시청 앞 사거리에서 출근길 합동 유세를 마친 뒤 아산 현충사를 찾아 참배했다. 이어 아산 온양온천역 광장에서 지방선거 공식 선거운동 출정식을 열고 “충남의 미래를 위해 검증된 일꾼들이 반드시 승리해야 한다”며 지지세 결집에 나섰다.
김 후보는 출정식 연설에서 “민선 8기 충남도정은 말이 아니라 성과로 증명해왔다”며 “충청남도는 도정 평가에서 4년 내내 전국 17개 시·도 가운데 최우수 등급을 받았다”고 강조했다.
박수현 후보는 이날 오전 공주종합버스터미널을 찾아 시민들과 인사하며 첫 일정을 시작했다. 박 후보는 “초심을 잃지 않기 위해 이곳에서 첫 선거운동을 시작했다”고 밝혔다.
그는 이어 천안 충무병원 오거리 일원으로 이동해 출정식을 열고 “이번 선거는 내란의 밤을 심판하고 새로운 대한민국으로 가는 역사상 가장 중요한 선거”라며 “이재명 정부의 민생 회복과 도약을 뒷받침해야 한다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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