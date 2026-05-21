마이스터고 6곳 중 1곳은 “여학생 안 뽑아”…인권위, 교육부에 개선 의견

1/4은 남녀 모집 정원 차등

교육부 “균형있는 선발 노력”

여학생 모집 없이 신입생을 선발하고 있는 경북의 한 마이스터고등학교. 학교 홈페이지

교육부는 인권위에 “마이스터고 정례협의회를 통해 관련 사항을 안내했으며 시·도 교육청 협의회를 통해 균형 있는 학생 선발이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.