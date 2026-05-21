마이스터고 6곳 중 1곳은 “여학생 안 뽑아”…인권위, 교육부에 개선 의견
1/4은 남녀 모집 정원 차등
교육부 “균형있는 선발 노력”
마이스터고등학교가 여학생을 선발하지 않거나 모집 비율을 낮게 설정한 것과 관련해 국가인권위원회가 교육부에 개선 의견을 표명했다.
인권위는 교육부 장관에게 합리적인 이유 없이 여학생의 마이스터고 입학이 제한되지 않도록 관리·감독하고 관련 예산지원 방안을 마련할 필요가 있다는 의견을 표명했다고 21일 밝혔다.
마이스터고는 초·중등교육법 시행령에 따라 산업계 수요와 연계한 맞춤형 교육과정을 운영하는 특수목적고다. 인권위 조사 결과 전국 54개 마이스터고 가운데 기계·자동차·전기·전자 등 공업 분야 9개교(16.7%)는 여학생을 전혀 선발하지 않는 것으로 확인됐다. 이를 포함해 14개교(25.9%)는 성별에 따라 모집 정원을 달리 설정한 것으로 나타났다.
인권위는 합리적 이유 없이 여학생의 입학 기회를 제한하는 것은 성별에 따른 차별 소지가 있다고 판단했다. 여학생을 선발하지 않는 학교가 있는 지역의 경우 여학생만 다른 지역 학교에 지원해야 하는 부담을 지게 된다는 점도 문제로 지적했다.
또 전국 유일한 에너지 분야 마이스터고의 경우 남학생만 선발하고 있어 여학생에게 해당 분야의 교육 기회를 박탈한다는 점 등에 주목했다.
교육부는 인권위에 “마이스터고 정례협의회를 통해 관련 사항을 안내했으며 시·도 교육청 협의회를 통해 균형 있는 학생 선발이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
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