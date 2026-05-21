‘평균 310야드 장타자’ 정유준, 한국오픈 1R서 버디 7개 폭발…“작년 실패 거듭하지 않겠다”
작년 대회서 첫날 6언더 단독 선두
6언더파 맹타 양지호 1타 차 추격
정유준이 지난해에 이어 올해도 코오롱 한국오픈 첫날부터 매서운 샷감을 뽐내며 기분 좋은 출발을 했다.
정유준은 21일 충남 천안 우정힐스CC(파71)에서 열린 대회 첫날 1라운드에서 보기 2개에 버디 7개를 묶어 5언더파 66타를 쳤다. 이날 6타를 줄여 단독 선두에 자리한 양지호와는 1타 차 2위다.
2023년에 KPGA투어에 데뷔한 정유준은 2024년에 시드를 잃었으나 작년에 복귀해 안정적인 경기력을 보이고 있다. 평균 드라이브 비거리가 310야드를 가볍게 넘기는 선수로, KPGA 투어 내에서도 손꼽히는 장타자다.
그는 작년 대회에도 최종 예선 32위로 간신히 본선 티켓을 따냈으나, 대회 1라운드에서 보기 없이 버디만 6개를 잡아내며 2타 차 단독 선두에 오르는 깜짝 돌풍을 일으킨 바 있다.
정유준은 “전체적으로 샷이 잘 나와서 좋은 플레이를 할 수 있었던 것 같다”며 만족감을 표시했다.
특히 작년 1라운드에서도 1위로 마무리했던 좋은 기억을 떠올린 그는 “이번에는 대부분 쇼트 퍼트 거리로 버디 찬스가 와서 버디를 많이 잡을 수 있었다. 가장 멀었던 버디 퍼트 거리가 7m 정도였을 만큼 아이언 샷감이 좋았다”고 경기 내용을 돌아봤다.
재작년 시드를 잃었다가 한층 성숙한 모습으로 돌아온 그는 “경험이 쌓이면서 자신감도 생겼고, 덕분에 성적도 잘 나오는 것 같다”며 “작년에는 이 코스에서 긴장감이 있었지만, 올해는 최대한 마음 편하게 평소 하던 대로 한 타 한 타 치려고 노력하고 있다”고 각오를 다졌다.
이번 대회를 앞두고 비가 오는 등 까다로운 코스 조건 속에서도 철저한 준비가 빛을 발했다.
정유준은 “월요일에 한 번 돌고 화요일 프로암을 치며 코스를 익혔다. 최대한 그린 미스를 하지 않고, OB를 치지 않겠다는 전략으로 플레이한 것이 주효했다”고 선전 원동력을 설명했다.
정유준은 KPGA투어 통산 2승이 있는 스승(박성국)과 함께 투어를 뛰고 있다. 그는 “프로님께서 스윙이 틀어진 부분을 많이 봐주시고, 멘탈적으로 흔들릴 때 좋은 말씀을 많이 해주신다”며 감사의 마음을 전했다.
첫날부터 리더보드 최상단에 이름을 올리며 우승 기대감을 높였지만, 정유준은 평정심 유지에 신경을 쓰겠다는 전략이다.
그는 이번 대회 목표를 묻는 질문에 “우승하면 좋겠지만 최대한 그런 생각은 하지 않고 플레이하려고 노력하고 있다”며 남은 라운드에 대한 신중한 태도를 보였다.
천안(충남)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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