파라다이스시티, 여름 맞아 빙수 등 신규 콘텐츠 선보여
파라다이스시티가 여름 시즌을 맞아 프리미엄 빙수 3종과 ‘캐치! 티니핑’ 포토타임, 마술 쇼 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 시즌 콘텐츠를 선보인다고 21일 밝혔다.
파라다이스시티 ‘라운지 파라다이스’는 제주 애플망고 빙수와 말차 팥빙수, 토마토 빙수 등 총 3종을 오는 9월 6일까지 판매한다.
실내 테마파크 ‘원더박스’는 ‘캐치! 티니핑’ 포토타임과 마술 공연 ‘팬텀 오브 원더’를 각각 7월 31일과 6월 3일까지 운영한다.
신규 마술 공연 ‘팬텀 오브 원더’는 세계적인 공연 브랜드 ‘더 일루셔니스트’에 출연한 김현준 마술사가 참여형 퍼포먼스와 파이어 퍼포먼스를 결합한 몰입형 마술쇼를 선보인다. <사진=파라다이스시티 제공>
권현구 기자 stoweon@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사