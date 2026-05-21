‘통일교 청탁’ 건진법사, 2심 ‘샤넬백 제출’에 1년 감형된 징역 5년
김건희 여사와의 친분을 앞세워 통일교 측으로부터 교단 현안 청탁과 함께 금품을 받은 혐의로 1심에서 징역 6년을 선고받은 건진법사 전성배씨가 항소심에서 징역 5년을 선고받았다.
서울고법 형사13부(재판장 김무신)는 특정범죄가중처벌법상 알선수재, 정치자금법 위반 혐의로 구속기소된 전씨에게 징역 5년을 선고했다. 1심의 징역 6년보다 1년 줄어든 형량이다. 재판부는 추징금 1억8078만683원, 그라프 목걸이에 대해서도 몰수도 명했다.
전씨는 2022년 4~7월 김 여사와 공모해 세 차례에 걸쳐 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 샤넬백 2개와 그라프 목걸이 등 약 8293만원 상당의 금품을 수수하고, 통일교에서 고문료 명목으로 3000만원을 수수한 혐의(알선수재) 등으로 재판에 넘겨졌다.
재판부는 1심과 같이 전씨의 금품 수수 등 대부분 혐의를 유죄로 봤다. 전씨가 지식재산권(IP) 콘텐츠 기획사인 콘랩컴퍼니로부터 사업 추진 관련 청탁을 명목으로 1억6000만원을 받은 혐의, 희림건축에 대한 세무조사와 형사고발 사건을 무마해주겠다며 4500만원 상당의 금품을 받은 혐의도 유죄로 인정됐다.
재판부는 “피고인은 윤 전 대통령이 대통령에 당선되자 김 여사와의 사적 관계를 이용해 김 여사를 통해 국회의원, 정부 고위 공직자 등에게 영향력을 행사했고 종교단체인 통일교를 지원했다”며 “그 과정에서 자신의 사익을 추구했다”고 질타했다.
다만 재판부는 지난해 10월 전씨가 재판 과정에서 샤넬백과 목걸이를 김건희 특검에 임의제출하고, 김 여사의 알선수재 혐의 1심에서 금품 수수를 인정하는 취지로 증언한 점이 감면 사유에 해당한다고 봤다.
재판부는 “피고인이 김 여사 재판 절차에서 범죄를 규명하는 주요 증언을 했다”며 “김 여사와 공모한 알선수재 혐의에 대해 형을 감면한다”고 설명했다. 앞서 1심은 전씨가 수사 과정에서 이 부분 범행을 부인해 수사 기간이 장기간 허비됐다며 감면 사유가 될 수 없다고 했었다.
재판부는 전씨가 2022년 5월쯤 지방선거를 앞두고 박창욱 경북도의원(당시 후보자)으로부터 국민의힘 공천을 받게 해달라는 청탁과 함께 1억원을 받은 혐의(정치자금법 위반)는 1심과 같이 무죄로 판단했다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
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