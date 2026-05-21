헌재, ‘선거사무장 유죄 확정시 당선무효 조항’ 합헌
헌법재판소가 선거사무장의 유죄 확정시 후보자의 당선을 무효로 하는 공직선거법 조항에 대해 합헌 판결을 내렸다. 선거사무장의 행위는 후보자의 당선을 위한 행위로, 선거운동과 관련된 선거사무장의 활동은 후보자 활동의 연장선상이므로 이같은 제한이 정당하다는 판단이다.
헌재는 21일 신영대 전 더불어민주당 의원이 지난해 3월 제기한 공직선거법 제265조 본문에 대한 위헌심판 청구를 재판관 6대 3 의견으로 기각했다. 해당 조항은 선거사무장이 선임되기 전에 저지른 선거범죄라도 징역형이나 벌금 300만원 이상의 유죄가 확정되면 후보자의 당선을 무효로 하도록 정한다.
헌재는 “선거운동의 현실에 비추어 볼 때 선거사무장으로 선임·신고되기 이전에 한 행위라 할지라도 궁극적으로 후보자의 당선을 도모하기 위한 행위이다. 이를 후보자와 전혀 무관한 독자적 행위라고 보기는 어렵다”며 “특히 선거사무장은 선거운동을 조직적·계획적으로 주도하는 핵심적인 지위에 있는 사람이므로 선임·신고 전의 행위라고 하더라도 전체적으로 후보자를 위한 선거운동의 일환으로 평가함이 상당하다”고 판단했다.
청구인 측이 주장한 적법절차 원칙 위반 주장도 받아들이지 않았다. 헌재는 해당 조항이 후보자에게 별도 재판 절차 없이 당선무효 효과가 발생하도록 한 점에 대해 입법정책의 문제이며, 선거 관계 조기 확정 필요성 및 악용 우려가 있다고 판단했다.
반면 반대 의견을 낸 3명의 헌법재판관은 선거사무장으로 임명되기 전 제3자가 실질적인 선거사무장의 지위와 역할을 부여받았는지, 제3자의 행위가 후보자 행위와 동일시할 만한 사정이 존재하는지를 따져봐야 한다는 입장을 밝혔다.
이들은 “후보자에게 아무런 절차적 보장도 하지 않고 제3자에 대한 유죄판결 확정 즉시 후보자 당선을 무효로 하는 것은 헌법상 정당화되기 어렵다”며 “입법자는 이를 위해 후보자를 위한 별도 재판절차나 행정절차를 도입해야 한다”고 제안했다.
앞서 신 전 의원의 선거사무장 강모씨는 22대 총선을 앞둔 2023년 12월 실시된 당내 경선 여론조사에서 전 군산시장애인체육회 사무국장 이모씨에게 1500만원과 다수의 차명 휴대전화를 주고 조직적으로 성별·연령 등을 거짓으로 응답하도록 권유·유도한 혐의로 기소됐다.
대법원은 지난 1월 강씨에 대해 징역형 집행유예를 확정했다. 이 판결로 공직선거법에 따라 신 전 의원의 당선은 무효가 됐다. 신 전 의원 측은 강씨를 선거사무장으로 선임하기 이전에 벌어진 일이었고, 이들이 자신에게 사실을 알리지 않은 상태에서 저지른 일이라고 주장했다. 이에 해당 조항이 헌법상 자기책임 원칙과 적법절차의 원칙에 반하고, 과잉금지원칙을 위반해 공무담임권을 본질적으로 침해한다고 주장하며 헌법소원을 청구했다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
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