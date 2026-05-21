헌재, ‘선거사무장 유죄 확정시 당선무효 조항’ 합헌

신영대 전 더불어민주당 의원. 연합뉴스

후보자에게 별도 재판 절차 없이 당선무효 효과가 발생하도록 한 점에 대해 입법정책의 문제이며, 선거 관계 조기 확정 필요성 및 악용 우려가 있다고 판단했다.

후보자에게 아무런 절차적 보장도 하지 않고 제3자에 대한 유죄판결 확정 즉시 후보자 당선을 무효로 하는 것은 헌법상 정당화되기 어렵다”며 “

입법자는 이를 위해 후보자를 위한 별도 재판절차나 행정절차를 도입해야 한다”고 제안했다.

경선 여론조사에서 전 군산시장애인체육회 사무국장 이모씨에게 1500만원과 다수의 차명 휴대전화를 주고 조직적으로 성별·연령 등을 거짓으로 응답하도록 권유·유도한 혐의로 기소됐다.