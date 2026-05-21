한국 공연예술, 아비뇽 발판 삼아 세계로 나간다
7월 아비뇽 페스티벌의 ‘한국어’ 특집… 한강, 구자하 등 7명의 9편 공연
호드리게스 감독 “한국어에는 역사성과 함께 동시대 창작의 흐름 공존”
“‘2026년 한국 공연예술의 초상’을 보여줄 수 있는 작품들을 아비뇽 페스티벌에 초청했습니다.”
예술경영지원센터가 21일 서울 종로구 아트코리아랩 AKL아고라에서 주최한 ‘제80회 아비뇽 페스티벌의 한국어 특집 프로그램’ 기자간담회에서 티아고 호드리게스 예술감독은 사전 제작한 영상 인터뷰를 통해 9편의 공연을 선정한 배경을 밝혔다.
호드리게스 감독은 “아비뇽 페스티벌은 2023년부터 특정 언어권의 예술을 집중 조명하는 ‘초청 언어’(Guest language) 프로그램을 운영하고 있다. 영어, 스페인어, 아랍어에 이어 올해는 한국어를 선정했다”면서 “한국어는 오늘날 젊은 세대들에게 매우 매력적이고 호기심을 불러일으킨다. 무엇보다 한국어에는 깊은 역사성과 동시에 매우 역동적인 동시대 창작의 흐름이 공존하고 있다”고 설명했다.
1947년 시작된 프랑스 아비뇽 페스티벌은 영국의 에든버러 페스티벌과 함께 양대 공연예술 축제로 꼽힌다. 8월에 열리는 에든버러 페스티벌이 대중적인 성향이 강하다면 7월에 열리는 아비뇽 페스티벌은 실험적인 성향이 강해서 세계 공연예술의 최전선을 보여준다는 평가를 받는다. 한국 작품들이 아비뇽 페스티벌에 공식 초청된 것은 1998년 이후 28년 만이다. 당시 제52회 아비뇽 페스티벌은 주제를 ‘아시아의 열망’으로 정하고 한국과 일본, 대만 등 동북아 지역의 문화예술을 소개했었다. ‘한국의 밤’이란 제목으로 열린 공연은 전통무예, 정악, 시나위, 승무, 살풀이, 판소리, 사물놀이 등 전통예술로 채워졌다.
하지만 올해 7월 4~25일 열리는 아비뇽 페스티벌에 초청된 한국 작품은 동시대성을 지닌 공연들이다. 구자하의 ‘쿠쿠’(5~8일) ‘한국 연극의 역사’(6~9일) ‘하리보 김치’(11~15일), 이진엽의 ‘물질’(4~7일), 허성임의 ‘1도씨’(5~11일), 이경성의 ‘섬 이야기’(4~6일), 리퀴드 사운드의 ‘긴:연희해체프로젝트 I'(8~11일), 이자람의 ‘눈,눈,눈‘(17~22일) 등 초청작 8편과 노벨문학상 수상 작가 한강의 소설 ‘작별하지 않는다’ 토대의 한·프랑스 합작 낭독 공연 ‘새’(15~16일) 등 9편이다.
이날 기자간담회에는 한강 작가와 구자하 연출가를 제외한 5명의 아티스트와 최석규 서울국제공연예술제(SPAF) 예술감독, 김장호 예술경영지원센터 대표가 참여했다. 소리꾼 이자람은 “예전에 아비뇽 페스티벌의 비공식 프로그램인 ‘오프’(OFF)에서 창작 판소리 ‘사천가’와 ‘이방인의 노래’를 공연한 적 있다. 그때 교황청 담벼락에 앉아서 언제가 ‘인’(IN)에 올 날이 있을지 자신에게 물었었다”면서 “이번에 아비뇽 페스티벌의 공식 초청을 받게 돼 정말 기쁘다”고 소감을 밝혔다. 연출가 이진엽도 “내 작품이 아비뇽에서 공연된다는 것이 아직 실감나지 않는다”면서도 “올해 아비뇽 프로그램 발표 직후부터 다른 해외 축제와 프리젠터들의 연락이 이어지는 것을 보며 이번 무대의 의미와 무게감을 조금씩 느끼고 있다”고 말했다.
아비뇽 페스티벌의 한국어 특집 프로그램은 2023년 호드리게스 감독의 SPAF 방문이 계기가 됐다. 이후 교류가 이어지면서 아비뇽 페스티벌은 지난해 7월 SPAF가 소속된 예술경영지원센터와 한국어 초청언어 프로그램의 공식 파트너 기관 협약을 체결했다. 최석규 SPAF 예술감독은 “최근 ‘한류’로 일컬어지는 한국 문화가 대중문화를 중심으로 많이 소개됐지만, 한국의 동시대 공연예술은 이제 세계와 어떤 관계를 맺을지 중요한 분기점에 와 있다”면서 “이번 프로그램을 준비하면서 한국 공연이 단발적으로 소개되는 것이 아니라 해당 예술가(단체)가 깊이 있게 소개되어야 한다는 방향성을 가졌다. 실제로 이번에 아비뇽에 초청된 작품들에 대해 유럽의 여러 축제와 공연장에서 초청이 이어지는 등 관심이 높아지고 있다”고 밝혔다.
한편 아비뇽 페스티벌이 열리는 동안 한국의 문학, 영화, 시각예술, 음식 등을 소개하는 다양한 프로그램도 열린다. 특히 시각예술 분야에서 무용·연극·영상·설치를 넘나드는 작업으로 국제적인 주목을 받아온 정금형 작가의 첫 프랑스 개인전이 열린다. 또 축제 기간 내내 아비뇽 곳곳에서 한국의 거리 음식을 맛볼 수 있는 포장마차 등이 운영된다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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