한국 공연예술, 아비뇽 발판 삼아 세계로 나간다

7월 아비뇽 페스티벌의 ‘한국어’ 특집… 한강, 구자하 등 7명의 9편 공연

호드리게스 감독 “한국어에는 역사성과 함께 동시대 창작의 흐름 공존”

올해 아비뇽 페스티벌에 초청된 예술가들과 김장호(윗줄 왼쪽) 예술경영지원센터 대표와 최석규(윗줄 오른쪽) 서울국제공연예술제 예술감독. 두 사람을 제외하고 위부터 시계방향으로 이인보 연출가, 이진엽 연출가, 이자람 소리꾼, 이경성 연출가. (c)예술경영지원센터

티아고 호드리게스 아비뇽 페스티벌 예술감독. (c)예술경영지원센터

1947년 시작된 프랑스 아비뇽 페스티벌은 영국의 에든버러 페스티벌과 함께 양대 공연예술 축제로 꼽힌다. 8월에 열리는 에든버러 페스티벌이 대중적인 성향이 강하다면 7월에 열리는 아비뇽 페스티벌은 실험적인 성향이 강해서 세계 공연예술의 최전선을 보여준다는 평가를 받는다. 한국 작품들이 아비뇽 페스티벌에 공식 초청된 것은 1998년 이후 28년 만이다. 당시 제52회 아비뇽 페스티벌은 주제를 ‘아시아의 열망’으로 정하고 한국과 일본, 대만 등 동북아 지역의 문화예술을 소개했었다. ‘한국의 밤’이란 제목으로 열린 공연은 전통무예, 정악, 시나위, 승무, 살풀이, 판소리, 사물놀이 등 전통예술로 채워졌다.

21일 서울 종로구 아트코리아랩 AKL아고라에서 ‘제80회 아비뇽 페스티벌의 한국어 특집 프로그램’ 기자간담회가 열렸다. 영국에 거주하는 안무가 허성임은 화상으로 참석했다. (c)예술경영지원센터