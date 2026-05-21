‘유서대필 조작 피해자’ 강기훈, 파기환송심서 추가 위자료 인정
1991년 ‘유서 대필 사건’의 피해자 강기훈씨가 국가를 상대로 낸 손해배상 파기환송심에서 추가 위자료를 인정받았다. 사건 발생 35년 만에 나온 사실상 마지막 사실심 판단이다.
다만 강씨 측은 판결에 대해 “위자료에는 큰 의미가 없다”며 “법원이 (검찰의 사건 조작이라는) 사건의 전체 실체를 인정하지 않았다”고 비판했다.
서울고법 민사5-1부(재판장 송혜정)는 21일 강씨와 강씨의 가족이 대한민국을 상대로 낸 손해배상 파기환송심에서 “피고 대한민국이 원고 강기훈에게 5333만원을 추가 지급하라”고 판결했다. 강씨의 가족 3명에게도 각각 400~500만원을 추가로 지급하라고 판결했다.
전국민족민주운동연합(전민련) 총무부장이었던 강씨는 1991년 5월 당시 전민련 사회부장 김기설씨가 노태우 정권 퇴진을 외치며 서강대 옥상에서 몸을 던져 숨지자 수사 대상이 됐다. 검찰은 강씨가 김씨 유서를 대신 써주고 자살을 방조했다며 기소했고, 강씨는 징역 3년과 자격정지 1년 6개월 형을 확정받고 복역했다.
그러나 국립과학수사연구소(국과수)는 2007년 재감정을 거쳐 검찰이 제시했던 결정적인 증거인 필적 감정서가 위조됐다는 결과를 발표했다. 강씨는 해당 결과를 근거로 재심을 신청했고 사건 발생 24년 만인 2015년 무죄를 확정받으며 누명을 벗었다.
강씨는 무죄를 확정받은 이후 국가와 당시 수사 책임자들을 상대로 손해배상소송을 제기했다. 1·2심은 국가의 일부 배상책임을 인정했다. 이후 대법원은 2022년 중대한 인권침해·조작 의혹 사건은 국가배상 소멸시효가 적용되지 않는다는 헌법재판소 결정을 근거로 배상책임이 인정되지 않은 부분을 파기하고 사건을 서울고법에 돌려보냈다.
강씨 측은 이날 선고 직후 판결에 반발했다. 강씨는 손배 소송을 제기하며 사건의 실체가 ‘조작 수사’라는 점을 법원이 인정해 줄 것을 요청했다. 당시 대학생들의 시위와 분신이 이어지며 정권이 수세에 몰리자, 검찰이 정세 반전을 노리고 강씨를 희생양으로 삼았다는 것이다. 이 점에 대해 법원이 제대로 된 판단을 내놓지 않고 각각의 불법 행위를 쪼개어 배상 책임을 판단한 것은 잘못이라고 주장했다.
강씨 측은 입장문을 통해 “이 사건은 단순히 국과수가 감정을 잘못했고 검찰이 이를 알지 못해 벌어진 불행한 오판 사건이 아니다”며 “2018년 법무부 검찰과거사위원회와 대검 진상조사단도 이 사건을 ‘무고한 피의자를 유서대필범으로 조작’한 사건이라고 공식 인정했다”고 지적했다.
강씨 측은 “법원이 결국 사건의 전체 실체를 인정하지 않은 것은 진실을 기다려 온 피해자에게 또 하나의 절망을 남긴 것”이라고 강조했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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