‘황장엽 암살 남파’ 北공작원, 보안관찰 위반해 재판행
황장엽 전 북한노동당 비서 암살 지령을 받고 국내에 침투했던 북한 공작원이 출소 후 보안관찰 의무를 이행하지 않아 다시 재판에 넘겨졌다.
광주지법 형사1-1부(강애란·남해인·정진화 부장판사)는 21일 북한 인민무력부 정찰총국 소속 남파 공작원 출신 A씨(52)의 보안관찰법 위반 등 혐의 사건 항소심 1차 공판을 진행했다.
전향을 거부한 채 북한 국적을 유지하며 국내에 머물고 있는 A씨는 당국에 거주지 등 인적 사항을 신고하지 않은 혐의로 기소됐다. 1심에서는 벌금 100만원이 선고됐다.
A씨는 2009년 12월 탈북자로 위장해 국내에 잠입한 뒤 검거된 인물이다. 그는 남한으로 망명한 황 전 비서를 살해하라는 임무를 받고 침투했다가 국가보안법 위반 등의 혐의로 재판에 넘겨졌고, 징역 10년형이 확정된 바 있다.
이후 2020년 4월 만기 출소한 A씨는 지난해까지 모두 20차례에 걸쳐 보안관찰법상 의무 사항을 이행하지 않은 것으로 조사됐다.
검찰은 1심의 벌금형이 가볍다며 항소했고, 이날 항소심 재판에서 징역 6개월을 선고해달라고 재판부에 요청했다.
A씨는 이날 최종진술에서 “남한의 법을 잘 몰랐다”며 단순한 실수였다고 항변했다. 항소심 재판부는 다음 달 11일 선고 공판을 열고 최종 판단을 내릴 예정이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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