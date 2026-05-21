정명근 “이재명 정부 성공과 화성의 새로운 미래 열자”
정명근 경기도 화성특례시장 후보(더불어민주당)가 “이재명 국민주권정부의 성공을 위해 이번 지방선거에서 반드시 승리해 국가 정상화를 완성하고 화성시의 새로운 미래를 열어가자”고 호소했다.
정명근 후보는 21일 공식 선거운동 첫날을 맞아 비를 맞으며 향남읍 화성소방서 앞 사거리와 동탄신도시 삼성반도체앞 사거리에서 각각 열린 출정식에서 “이번 지방선거는 내란을 종식시키고 대한민국 발전을 막으려는 세력을 단호히 심판하는 선거”라고 규정하며 이같이 밝혔다.
정 후보는 “이번 선거는 화성의 성장과 발전을 계속 이어갈 것인가, 아니면 멈출 것인가를 결정하는 중요한 갈림길”이라며 “정치는 시민을 향하고 행정은 시민의 삶을 바꿔야 한다. 시장은 시민보다 앞서는 사람이 아니고 시민 곁에서 함께 걷는 사람이어야 한다”고 낮은 자세로 시민을 섬기겠다는 의지를 피력했다.
그는 이어 “아직 할 일이 너무나 많다. 출퇴근은 여전히 힘들고, 집값과 물가는 시민의 삶을 힘들게 하고 있고, 청년은 기회를 원하고, 소상공인은 다시 살아날 희망을 기다리고 있다”면서 “시민들께 약속드리겠다. 더 빠른 교통으로 시민의 시간을 돌려드리고, 더 좋은 교육환경으로 아이들의 미래를 키우겠으며, 청년이 도전하고 정착할수 있는 도시를 만들겠다. 기업은 성장하고, 시민은 좋은 일자리를 얻는 경제도시를 만들겠다. 어르신은 더 따뜻하고 여성과 아이들은 더 안전하게 보호받으며 시민이 더 행복하게 살아가는 화성특례시를 완성하겠다”고 강조했다.
특히 정 후보는 소방서 앞 출정식에서는 “‘시민의 생명을 지키고 선조들의 3·1운동 정신을 기억하고 잊지 않겠다’고 시민들에게 굳게 약속드리기 위한 것”이라고 의미를 부여하면서 “지난 4년간 단 하루도 책상앞에서 일하지 않고 현장으로 달려간 것은 시장의 자리가 권력이 아니라 책임의 자리이기 때문이다. 앞으로도 시민들의 목소리를 듣는 자리를 지키겠다”고 약속했다.
이날 출정식엔 시민과 지지자, 자원봉사자 등 5000여 명이 참여했다. 정치권에서는 송옥주(화성갑)·권칠승(화성병)·전용기(화성정) 국회의원과 김영율·배강욱 공동선대위원장, 도·시의원 출마자 30여명이 원팀으로 함께 했다. 찬조연사로 청년소상공인 윤기원씨와 두 아이 엄마 박은영씨, 그리고 정 후보의 배우자 이선희 여사가 단상에 올라 눈길을 끌었다.
화성=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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