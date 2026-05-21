헌재, 아동·청소년 성범죄 신고의무자 가중처벌은 ‘위헌’

징역 7년6개월 ‘하한선’은 과해

“보호 관계 범죄는 중대” 반대도



아동·청소년 성범죄 신고 의무가 있는 초중등 교사 등이 아동·청소년을 대상으로 성범죄를 저지른 경우 가중 처벌하는 규정은 위헌이라는 헌법재판소의 판단이 나왔다.



헌재는 21일 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제18조 중 성폭력범죄처벌 특례법 제7조 제3항에 대해 헌법재판관 7(위헌)대 2(합헌) 의견으로 위헌 결정했다.



해당 조항은 유치원, 학교, 어린이집 등 아동·청소년 대상 성범죄의 신고 의무자가 자신이 보호·감독하는 아동·청소년을 상대로 성범죄를 저지를 경우 형량의 절반까지 가중 처벌토록 한다. 헌재는 이 조항이 책임에 비례하는 형벌을 부과하는 비례원칙에 위배된다고 봤다.



종전 13세 미만 아동에 대한 강제추행죄의 법정형은 5년 이상 유기징역 또는 3000만원 이상 5000만원 이하의 벌금이었다. 그러나 법 개정으로 벌금형이 삭제되고 5년 이상의 유기징역만 남았다. 여기에 가중처벌 조항이 적용 될 경우 법정형 하한이 징역 7년 6개월까지 높아진 다.



위헌 의견을 낸 7명의 재판관은 “강제추행죄는 폭행·협박이나 추행의 방식이 매우 다양하고 그에 따라 불법성의 경중 역시 상대적으로 가벼운 것부터 유사강간에 비견될 정도로 중대한 것까지 그 폭이 넓다”며 “13세 미만 미성년자에 대한 강제추행죄가 신고 의무자에 의해 범해진 경우에도 법정형의 폭을 넓게 해 각 행위에 맞는 형을 선고할 수 있도록 할 필요가 있다”고 밝혔다.







앞서 초등학교 6학년 담임교사로 근무하던 A씨는 11세 아동들을 무릎에 앉히거나 특정 신체 부위를 손가락으로 찌른 혐의로 기소됐다. 검찰은 가중처벌 조항을 적용해 공소장을 변경했고, 이에 A씨 측은 책임과 형벌 간 비례원칙 위배, 법관의 양형 결정권 침해 등을 이유로 위헌법률심판 제청을 신청했다.



성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 아동·청소년 성범죄 신고 의무가 있는 초중등 교사 등이 아동·청소년을 대상으로 성범죄를 저지른 경우 가중 처벌하는 규정은 위헌이라는 헌법재판소의 판단이 나왔다.헌재는 21일 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제18조 중 성폭력범죄처벌 특례법 제7조 제3항에 대해 헌법재판관 7(위헌)대 2(합헌) 의견으로 위헌 결정했다.해당 조항은 유치원, 학교, 어린이집 등 아동·청소년 대상 성범죄의 신고 의무자가 자신이 보호·감독하는 아동·청소년을 상대로 성범죄를 저지를 경우 형량의 절반까지 가중 처벌토록 한다. 헌재는 이 조항이 책임에 비례하는 형벌을 부과하는 비례원칙에 위배된다고 봤다.종전 13세 미만 아동에 대한 강제추행죄의 법정형은 5년 이상 유기징역 또는 3000만원 이상 5000만원 이하의 벌금이었다. 그러나 법 개정으로 벌금형이 삭제되고 5년 이상의 유기징역만 남았다. 여기에 가중처벌 조항이 적용위헌 의견을 낸 7명의 재판관은 “강제추행죄는 폭행·협박이나 추행의 방식이 매우 다양하고 그에 따라 불법성의 경중 역시 상대적으로 가벼운 것부터 유사강간에 비견될 정도로 중대한 것까지 그 폭이 넓다”며 “13세 미만 미성년자에 대한 강제추행죄가 신고 의무자에 의해 범해진 경우에도 법정형의 폭을 넓게 해 각 행위에 맞는 형을 선고할 수 있도록 할 필요가 있다”고 밝혔다.반대의견을 낸 김형두·김복형 재판관은 “교사 등이 보호·감독 관계를 이용해 13세 미만 아동에게 저지르는 성범죄는 일반 강제추행과 본질적으로 다른 중대 범죄”라며 “엄격한 하한 설정은 입법권의 범위 안에 있다”고 판단했다.앞서 초등학교 6학년 담임교사로 근무하던 A씨는 11세 아동들을 무릎에 앉히거나 특정 신체 부위를 손가락으로 찌른 혐의로 기소됐다. 검찰은 가중처벌 조항을 적용해 공소장을 변경했고, 이에 A씨 측은 책임과 형벌 간 비례원칙 위배, 법관의 양형 결정권 침해 등을 이유로 위헌법률심판 제청을 신청했다.성윤수 기자 tigris@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지