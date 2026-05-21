반도체 6억·非반도체 5천만원…삼성 성과급 격차에 갈등 격화
삼성전자 노사의 2026년 임금협상 잠정 합의안이 공개되면서 사업부 간 성과급 격차를 둘러싼 내부 갈등이 커질 수 있다는 우려가 나온다. 반도체(DS) 부문 메모리 사업부는 최대 6억원대 성과급이 예상되는 반면 모바일·가전(DX) 부문은 5000만원 안팎에 그칠 것으로 전망되면서 일부 직원들은 상대적 박탈감을 호소하고 있다.
21일 업계에 따르면 삼성전자 노사는 기존 초과이익성과급(OPI) 제도를 유지하면서 DS 부문에 한해 ‘특별경영성과급’을 신설하기로 잠정 합의했다.
이번 제도의 핵심은 DS 부문 사업성과의 10.5%를 성과급 재원으로 활용한다는 것이다. 기존 OPI처럼 연봉의 50% 상한도 적용하지 않는다.
증권가 전망대로 올해 DS 부문 영업이익이 300조원 수준에 달한다고 가정하면 약 31조5000억원이 특별경영성과급 재원으로 활용된다. 이 재원은 DS 전체와 사업부별로 나눠 지급된다.
노사 합의안에 따르면 전체 재원의 40%는 DS 부문 전체 구성원에게 공통 배분된다. 나머지 60%는 메모리·파운드리·시스템LSI 등 사업부별 실적에 따라 추가 배분된다.
단순 계산 기준으로 DS 부문 직원들은 공통 배분만으로도 1인당 약 1억6000만원 수준을 받을 수 있는 것으로 추산된다. 메모리 사업부는 여기에 사업부 추가 배분까지 더해져 총 6억원 안팎의 성과급이 가능하다는 분석이 나온다.
연간 적자가 예상되는 시스템LSI와 파운드리 등 비메모리 사업부도 최소 1억6000만원 이상의 특별성과급을 받을 것으로 전망된다. 적자 사업부 적용은 1년 유예되지만, 제도 자체는 유지된다.
문제는 DX 부문이다. 스마트폰과 TV, 가전 등을 담당하는 DX는 특별경영성과급 대상에서 제외됐다. 기존 OPI만 적용되는 구조여서 연봉 1억원 기준 최대 성과급은 약 5000만원 수준이다.
노사가 상생 차원에서 DX 직원들에게 600만원 상당의 자사주를 지급하기로 했지만, 내부 반응은 냉담하다. 직장인 익명 커뮤니티 블라인드 등에는 “삼성전자와 삼성후자로 나뉜 느낌”, “갤럭시 사업이 번 돈으로 반도체 키워놨더니 돌아온 건 박탈감”, “초기업노조가 회사를 둘로 갈랐다”는 등의 반응이 이어지고 있다.
DX 부문을 중심으로 노조 탈퇴 움직임도 계속되는 분위기다. 삼성전자 최대 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 조합원 수는 지난달 4·23 평택 결의대회를 앞두고 7만5000명을 넘어섰지만, 이날 오후 2시 기준 7만850명으로 줄었다.
반면 비(非)반도체 기반의 삼성전자노동조합 동행(동행노조) 조합원은 급증하고 있다. 이달 초까지만해도 조합원수가 약 2300여명에 그쳤지만, 한 달도 안 돼 조합원수가 5배 가까이 늘었다.
일부 DX 조합원들은 초기업노조의 대표성과 절차적 정당성에 문제를 제기하며 법원에 교섭 중단 가처분 신청까지 낸 상태다.
업계에서는 이번 합의가 향후 또 다른 갈등의 불씨가 될 수 있다고 보고 있다. 현재는 DS 실적이 압도적이지만, 향후 업황 변화로 DX 실적이 개선되고 DS 실적이 둔화할 경우 성과급 체계를 둘러싼 논란이 재점화될 가능성이 있다는 것이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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