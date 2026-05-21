가천대, 최미리 수석부총장과 함께하는 토크 콘서트 개최

최미리 가천대학교 수석부총장이 인천의 성장 과정과 지역사회 변화 속에서 경험한 다양한 삶의 이야기를 시민들과 함께 나누고 있다. 가천대 제공

최미리 가천대 수석부총장이 나서 인천의 성장 과정과 지역사회 변화 속에서 경험한 다양한 삶의 이야기를 시민들과 함께 나눴다. 특히 가천대 길병원의 설립과 성장 과정 등 지역 의료기관의 역사적 사례를 중심으로 인천 발전의 의미와 시민 삶의 변화를 조명했다.