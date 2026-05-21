가천대, 최미리 수석부총장과 함께하는 토크 콘서트 개최
가천대학교는 21일 간호대학 평생교육원 강의실에서 인천시민대학 시민라이프칼리지 가천대캠퍼스의 지역연계행사로 ‘인천시민과 함께 걸어온 인생길’ 토크 콘서트를 개최했다.
이날 토크 콘서트는 인천시민대학 학습자들을 대상으로 지역의 역사와 삶의 이야기를 공유하고 시민 간 공감과 소통의 장을 마련하기 위해 기획됐다. 행사는 인천시민대학 가천대캠퍼스 ‘힐링낭독 북나래이터 교육과정’의 문지원 인천시민대학 교수가 사회를 맡고 인천시민대학 학습자 30여명이 참여했다.
명사로는 최미리 가천대 수석부총장이 나서 인천의 성장 과정과 지역사회 변화 속에서 경험한 다양한 삶의 이야기를 시민들과 함께 나눴다. 특히 가천대 길병원의 설립과 성장 과정 등 지역 의료기관의 역사적 사례를 중심으로 인천 발전의 의미와 시민 삶의 변화를 조명했다.
최 수석부총장은 “인천 의료의 역사와 경험을 공유하며 서로 공감하고 소통하는 자리를 만들게 되어 뜻깊다”며 “앞으로도 인천시민을 위하여 대학과 병원이 큰 역할을 할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
한편 인천시민대학은 시민들의 평생학습 기회 확대와 삶의 질 향상을 위해 다양한 교육 프로그램을 운영하고 있다. 가천대도 지역사회와 연계한 시민 참여형 프로그램을 지속 확대해 나가고 있다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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