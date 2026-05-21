김병수·이기형, 5호선 김포 연장 충돌…교통 공약 공방

김병수 국민의힘 김포시장 후보가 지난 3월 10일 김포시장 임기 중 확정된 서울5호선 김포·검단 연장사업의 예비타당성조사 통과 기자회견을 진행하고 있는 모습. 김병수 후보 캠프 제공

대해 “이미 대광위 조정안으로 정리된 노선을 다시 재협상 테이블에 올리려는 시도”라며 “사업 지연과 노선 혼선을 초래할 수 있다”고 지적했다. 이어 “현재 필요한 것은 재협상이 아니라 조속한 착공과 추가역 반영”이라고 강조했다.

이기형 더불어민주당 김포시장 후보가 지난 20일 자신의 선거사무소에서 개최한 정책 기자간담회에서 기자의 질문에 답변하고 있다. 이기형 후보 캠프 제공