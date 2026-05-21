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김병수·이기형, 5호선 김포 연장 충돌…교통 공약 공방

입력:2026-05-21 16:32
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김병수 국민의힘 김포시장 후보가 지난 3월 10일 김포시장 임기 중 확정된 서울5호선 김포·검단 연장사업의 예비타당성조사 통과 기자회견을 진행하고 있는 모습. 김병수 후보 캠프 제공

서울지하철 5호선 김포 연장 사업을 둘러싸고 김병수 국민의힘 김포시장 후보와 이기형 더불어민주당 김포시장 후보 간 공방이 격화되고 있다.

김병수 후보 캠프는 21일 성명을 내고 이기형 후보가 기자간담회에서 서울 5호선 김포 연장 사업의 임기 내 착공 가능성을 부정하고 인천과의 노선 재협상 가능성을 언급했다며 강하게 비판했다.

앞서 이기형 후보는 지난 20일 선거사무소에서 개최한 정책 기자간담회에서 5호선 연장과 관련해 “임기 내 착공은 거짓말이 되겠죠” “제가 예상하는 시기는 4년 이후가 되지 않겠나”라고 발언한 바 있다.


이에 대해 김 후보 측은 “스스로 임기 내 착공 불가를 인정한 것이나 다름없다”며 “김포시민의 최대 숙원인 5호선 조기 착공을 사실상 포기한 발언”이라고 주장했다.

특히 김 후보 측은 이 후보가 이미 대광위 조정안으로 정리된 노선안을 두고 또다시 ‘인천과 협의’를 언급한 것에 대해 “이미 대광위 조정안으로 정리된 노선을 다시 재협상 테이블에 올리려는 시도”라며 “사업 지연과 노선 혼선을 초래할 수 있다”고 지적했다. 이어 “현재 필요한 것은 재협상이 아니라 조속한 착공과 추가역 반영”이라고 강조했다.

김 후보 측은 “5호선 노선안 재협상은 있을 수 없다”며 “임기 내 착공을 추진하고 2033년 이전 개통을 목표로 흔들림 없이 추진하겠다”고 밝혔다.
이기형 더불어민주당 김포시장 후보가 지난 20일 자신의 선거사무소에서 개최한 정책 기자간담회에서 기자의 질문에 답변하고 있다. 이기형 후보 캠프 제공

이에 대해 이 후보 측은 김 후보 측의 비판을 ‘현실을 외면한 허황된 네거티브 공세’라며 반박하고 나섰다.


이 후보 측은 “시민이 체감하는 변화는 공상소설 속에 있지 않다”며 지난 4년간 ‘서울 편입’ 등 실현 불가능한 허황된 구상에 매달리느라 정작 중요한 김포 발전의 기회들을 놓쳤다고 지적했다.

이어 철도 행정 절차상 최소한의 기간이 필요함에도 ‘임기 내 착공’을 주장하는 것은 시민을 기만하는 허구적 약속에 불과하다고 꼬집었다.

특히 이 후보 측은 “윤석열 정부가 외면했던 5호선 예타를 이재명 정부가 취임 9개월 만에 통과시키며 실력을 증명했다”면서 “5호선의 신속한 추진과 조기 개통을 위해서는 서울시, 인천시 등 관계 기관의 협조를 이끌어낼 수 있는 유능한 인물과 ‘민주당 원팀의 강력한 공조력’이 필수적이다”라고 설명했다.

이 후보 측은 홀로 소리 높이는 ‘나 홀로 시장’으로는 불가능하며, 정부와 인근 지자체와 발맞출 수 있는 실질적인 힘이 있어야만 개통을 앞당길 수 있다는 설명이다.

이 후보는 “허황된 약속보다 꼭 필요한 것을 분명하게 만들어내는 리더십이 김포를 발전시킨다는 믿음으로 흔들림 없이 길을 가겠다”며 “이재명 정부와 함께 누구보다 빠르게 시민들의 눈앞에 보여드리겠다”고 강조했다.

김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

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