김병수·이기형, 5호선 김포 연장 충돌…교통 공약 공방
서울지하철 5호선 김포 연장 사업을 둘러싸고 김병수 국민의힘 김포시장 후보와 이기형 더불어민주당 김포시장 후보 간 공방이 격화되고 있다.
김병수 후보 캠프는 21일 성명을 내고 이기형 후보가 기자간담회에서 서울 5호선 김포 연장 사업의 임기 내 착공 가능성을 부정하고 인천과의 노선 재협상 가능성을 언급했다며 강하게 비판했다.
앞서 이기형 후보는 지난 20일 선거사무소에서 개최한 정책 기자간담회에서 5호선 연장과 관련해 “임기 내 착공은 거짓말이 되겠죠” “제가 예상하는 시기는 4년 이후가 되지 않겠나”라고 발언한 바 있다.
이에 대해 김 후보 측은 “스스로 임기 내 착공 불가를 인정한 것이나 다름없다”며 “김포시민의 최대 숙원인 5호선 조기 착공을 사실상 포기한 발언”이라고 주장했다.
특히 김 후보 측은 이 후보가 이미 대광위 조정안으로 정리된 노선안을 두고 또다시 ‘인천과 협의’를 언급한 것에 대해 “이미 대광위 조정안으로 정리된 노선을 다시 재협상 테이블에 올리려는 시도”라며 “사업 지연과 노선 혼선을 초래할 수 있다”고 지적했다. 이어 “현재 필요한 것은 재협상이 아니라 조속한 착공과 추가역 반영”이라고 강조했다.
김 후보 측은 “5호선 노선안 재협상은 있을 수 없다”며 “임기 내 착공을 추진하고 2033년 이전 개통을 목표로 흔들림 없이 추진하겠다”고 밝혔다.
이에 대해 이 후보 측은 김 후보 측의 비판을 ‘현실을 외면한 허황된 네거티브 공세’라며 반박하고 나섰다.
이 후보 측은 “시민이 체감하는 변화는 공상소설 속에 있지 않다”며 지난 4년간 ‘서울 편입’ 등 실현 불가능한 허황된 구상에 매달리느라 정작 중요한 김포 발전의 기회들을 놓쳤다고 지적했다.
이어 철도 행정 절차상 최소한의 기간이 필요함에도 ‘임기 내 착공’을 주장하는 것은 시민을 기만하는 허구적 약속에 불과하다고 꼬집었다.
특히 이 후보 측은 “윤석열 정부가 외면했던 5호선 예타를 이재명 정부가 취임 9개월 만에 통과시키며 실력을 증명했다”면서 “5호선의 신속한 추진과 조기 개통을 위해서는 서울시, 인천시 등 관계 기관의 협조를 이끌어낼 수 있는 유능한 인물과 ‘민주당 원팀의 강력한 공조력’이 필수적이다”라고 설명했다.
이 후보 측은 홀로 소리 높이는 ‘나 홀로 시장’으로는 불가능하며, 정부와 인근 지자체와 발맞출 수 있는 실질적인 힘이 있어야만 개통을 앞당길 수 있다는 설명이다.
이 후보는 “허황된 약속보다 꼭 필요한 것을 분명하게 만들어내는 리더십이 김포를 발전시킨다는 믿음으로 흔들림 없이 길을 가겠다”며 “이재명 정부와 함께 누구보다 빠르게 시민들의 눈앞에 보여드리겠다”고 강조했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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