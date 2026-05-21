약속은 깨고 혜택은 챙기고…한국오픈 우롱한 ‘LIV골프發’ 유탄

LIV골프 상금 50만 달러 지원금 노쇼

초청 선수 3명 당초 예정대로 출전 해

주최측 코오롱 우승 상금 2억 원 증액

20년만에 코오롱 한국오픈에 출전한 LIV골프 소속의 버바 왓슨이 티오프에 앞서 우승 트로피를 앞에 두고 포즈를 취하고 있다. 대회조직위

코오롱 제68회 한국오픈이 21일 충남 천안 우정힐스CC(파71)에서 개막됐다.



이 대회는 KPGA선수권과 함께 국내 남자프로골프 대회 중에서 역사가 가장 길다. 게다가 내셔널 타이틀 대회라는 상징성도 있다.



프로와 아마추어를 불문하고 대한민국에서 골프를 치는 선수라면 누구나 평생 한 번이라도 꼭 우승하고 싶은 대회다.



한국 남자 골프의 전설적인 인물들이 모두 이 대회를 거쳐 가며 성장했다. 한장상, 최상호, 최경주, 양용은, 배상문, 김대섭 등 한 시대를 풍미한 최고의 스타들이 한국오픈에서 명승부를 펼쳤다.



국내 정상급 선수들이 세계적인 스타플레이어들과 치열한 샷 대결을 펼치는 과정에서, 한국 남자 프로골프의 기술적·질적 성장을 이끄는 결정적인 기폭제 역할을 해왔다.







뿐만 아니다. 세계적 스타들과의 교류의 장이라는 의미도 갖는다. 한 때 ‘골프황제’ 타이거 우즈(미국)의 대항마로 불리던 세르히오 가르시아(스페인), 존 댈리(미국), 비제이 싱(피지)을 비롯해 로리 매킬로이(북아일랜드), 리키 파울러(미국) 등이 이 대회를 거쳐 갔다.



그러기까지 후원사인 코오롱그룹의 전폭적 지원을 빼놓을 수 없다. 코오롱그룹이 1990년부터 타이틀 스폰서로 참여하면서 대회의 규모와 상금, 운영 능력이 비약적으로 발전했다는 평가다.



단순히 대회 후원을 넘어, 전용 코스가 된 우정힐스CC를 ‘한국오픈의 성지’이자 세계적 수준의 코스로 세팅했다. 이는 기업의 장기적인 투자가 국내 스포츠 문화를 어떻게 선진화하고 품격을 높일 수 있는지를 보여주는 완벽한 이정표로 평가받고 있다.



그런 한국오픈이 올해는 시작부터 다소 김이 빠진 느낌이다. 이른바 ‘LIV골프發’ 유탄 때문이다.



대회조직위는 지난달 24일 보도자료를 통해 LIV 골프의 50만 달러 상금 지원에 힘입어 올해 대회는 역대 최대인 총상금 20억 원, 우승상금 7억 원 규모로 치러진다고 발표했다. 일부 LIV골프 소속 선수의 출전권 부여가 조건이었다.



하지만 대회 개막을 1주일여 앞둔 지난 12일 LIV 골프의 50만 달러 지원을 없었던 일로 됐다. 사우디국부펀드(PIF)가 후원 중단을 선언한 LIV 골프가 재정적 위기에 직면해 부득이 지원을 취소하게 됐다는 설명이다.



다만 대회 조직위원회가 선수 및 팬과의 신뢰를 지키고자 대승적 차원에서 특별 우승 상금 2억 원을 추가, 당초 예정대로 올해 우승자에게는 7억 원의 상금이 주어진다.



그럼에도 LIV골프 소속 선수의 출전은 당초 예정대로 진행됐다. 2차례 마스터스 토너먼트 우승이 있는 버바 왓슨(미국), 아브라함 앤서(멕시코), LIV 골프에서 한국계 선수로 첫 우승을 거뒀던 뉴질랜드 교포 대니 리 등 3명이 초청 형식으로 출전했다.



LIV골프가 실천에 옮기지 못한 약속을 대회조직위는 맹약처럼 지켰다. 뿐만 아니다. 떠안지 않아도 될 재정적 부담까지 책임져야하는 있을 수 없는 상황이 발생된 것이다.



LIV골프는 2022년 출범 이후 약 50억 달러가 투입되었으나 누적 적자가 심화됐다. 그러자 PIF는 이번 2026시즌을 끝으로 후원을 중단하기로 공식 발표했다.



블룸버그 등 주요 외신에 따르면 LIV 골프는 신규 투자자 유치를 모색 중이나, 실패할 경우를 대비해 미국 파산법 ‘챕터 11’을 활용한 구조조정 및 사업 종료 등의 플랜B를 준비 중인 것으로 알려지고 있다.



그런 가운데 오는 28일부터 31일까지 부산 아시아드 CC에서 LIV골프 코리아가 개최된다. 현재까지 국내외 기업들이 후원에 다소 조심스러운 입장을 보이고 있어 당초 예정보다는 후원사는 많지 않다고 한다.



PIF의 지원을 받는 총상금액은 당초 예정대로 2500만 달러가 유지되지만 다른 부대 비용은 절감이 불가피해 보인다. 심지어 언론의 취재 편의도 지극히 제한한다는 소식이다.



이런저런 이유로 LIV골프가 한국에서 2주 연속 공수표를 날리지 않을까라는 걱정이 괜한 기우는 아닐 것 같다는 불길한 예감이 든다.



천안(충남)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 코오롱 제68회 한국오픈이 21일 충남 천안 우정힐스CC(파71)에서 개막됐다.이 대회는 KPGA선수권과 함께 국내 남자프로골프 대회 중에서 역사가 가장 길다. 게다가 내셔널 타이틀 대회라는 상징성도 있다.프로와 아마추어를 불문하고 대한민국에서 골프를 치는 선수라면 누구나 평생 한 번이라도 꼭 우승하고 싶은 대회다.한국 남자 골프의 전설적인 인물들이 모두 이 대회를 거쳐 가며 성장했다. 한장상, 최상호, 최경주, 양용은, 배상문, 김대섭 등 한 시대를 풍미한 최고의 스타들이 한국오픈에서 명승부를 펼쳤다.국내 정상급 선수들이 세계적인 스타플레이어들과 치열한 샷 대결을 펼치는 과정에서, 한국 남자 프로골프의 기술적·질적 성장을 이끄는 결정적인 기폭제 역할을 해왔다.또 우리나라 선수들이 우물 안을 벗어나 세계 최고 무대로 직행할 수 있는 소중한 등용문 역할도 하고 있다. 이 대회 우승자에게는 세계 최고 역사의 메이저 대회인 ‘디오픈’ 출전권이 주어진다.뿐만 아니다. 세계적 스타들과의 교류의 장이라는 의미도 갖는다. 한 때 ‘골프황제’ 타이거 우즈(미국)의 대항마로 불리던 세르히오 가르시아(스페인), 존 댈리(미국), 비제이 싱(피지)을 비롯해 로리 매킬로이(북아일랜드), 리키 파울러(미국) 등이 이 대회를 거쳐 갔다.그러기까지 후원사인 코오롱그룹의 전폭적 지원을 빼놓을 수 없다. 코오롱그룹이 1990년부터 타이틀 스폰서로 참여하면서 대회의 규모와 상금, 운영 능력이 비약적으로 발전했다는 평가다.단순히 대회 후원을 넘어, 전용 코스가 된 우정힐스CC를 ‘한국오픈의 성지’이자 세계적 수준의 코스로 세팅했다. 이는 기업의 장기적인 투자가 국내 스포츠 문화를 어떻게 선진화하고 품격을 높일 수 있는지를 보여주는 완벽한 이정표로 평가받고 있다.그런 한국오픈이 올해는 시작부터 다소 김이 빠진 느낌이다. 이른바 ‘LIV골프發’ 유탄 때문이다.대회조직위는 지난달 24일 보도자료를 통해 LIV 골프의 50만 달러 상금 지원에 힘입어 올해 대회는 역대 최대인 총상금 20억 원, 우승상금 7억 원 규모로 치러진다고 발표했다. 일부 LIV골프 소속 선수의 출전권 부여가 조건이었다.하지만 대회 개막을 1주일여 앞둔 지난 12일 LIV 골프의 50만 달러 지원을 없었던 일로 됐다. 사우디국부펀드(PIF)가 후원 중단을 선언한 LIV 골프가 재정적 위기에 직면해 부득이 지원을 취소하게 됐다는 설명이다.다만 대회 조직위원회가 선수 및 팬과의 신뢰를 지키고자 대승적 차원에서 특별 우승 상금 2억 원을 추가, 당초 예정대로 올해 우승자에게는 7억 원의 상금이 주어진다.그럼에도 LIV골프 소속 선수의 출전은 당초 예정대로 진행됐다. 2차례 마스터스 토너먼트 우승이 있는 버바 왓슨(미국), 아브라함 앤서(멕시코), LIV 골프에서 한국계 선수로 첫 우승을 거뒀던 뉴질랜드 교포 대니 리 등 3명이 초청 형식으로 출전했다.LIV골프가 실천에 옮기지 못한 약속을 대회조직위는 맹약처럼 지켰다. 뿐만 아니다. 떠안지 않아도 될 재정적 부담까지 책임져야하는 있을 수 없는 상황이 발생된 것이다.LIV골프는 2022년 출범 이후 약 50억 달러가 투입되었으나 누적 적자가 심화됐다. 그러자 PIF는 이번 2026시즌을 끝으로 후원을 중단하기로 공식 발표했다.블룸버그 등 주요 외신에 따르면 LIV 골프는 신규 투자자 유치를 모색 중이나, 실패할 경우를 대비해 미국 파산법 ‘챕터 11’을 활용한 구조조정 및 사업 종료 등의 플랜B를 준비 중인 것으로 알려지고 있다.그런 가운데 오는 28일부터 31일까지 부산 아시아드 CC에서 LIV골프 코리아가 개최된다. 현재까지 국내외 기업들이 후원에 다소 조심스러운 입장을 보이고 있어 당초 예정보다는 후원사는 많지 않다고 한다.PIF의 지원을 받는 총상금액은 당초 예정대로 2500만 달러가 유지되지만 다른 부대 비용은 절감이 불가피해 보인다. 심지어 언론의 취재 편의도 지극히 제한한다는 소식이다.이런저런 이유로 LIV골프가 한국에서 2주 연속 공수표를 날리지 않을까라는 걱정이 괜한 기우는 아닐 것 같다는 불길한 예감이 든다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지