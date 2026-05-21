서울시, 캡슐형 호텔 스프링클러 설치 의무화 추진
서울시가 캡슐형 호텔과 도미토리형 숙박시설 등 좁은 공간에 투숙객들이 밀집된 형태의 숙박업소에 대해 스프링클러 설치를 의무화하는 방안을 추진하기로 했다. 지난 3월 중구 소공동의 한 캡슐호텔에서 발생한 화재로 일본인 관광객 1명이 사망하고 투숙객 9명이 다친 것에 대한 대책이다.
시는 21일 ‘소규모 숙박업소 화재 안전 종합대책’을 발표했다. 시에 따르면 시내 숙박업소 7958곳 가운데 91%인 7209곳에 스프링클러가 없다. 특히 전체의 80%를 차지하는 300㎡ 숙박업소는 현행법상 스프링클러 설치 의무 대상이 아니다.
시는 정부와 협력해 캡슐형 호텔과 도미토리형 숙박시설을 다중이용업소로 지정해 스프링클러 설치를 의무화할 방침이다. 스프링클러가 없는 300㎡ 미만 소규모 숙박업소에는 자동 확산소화기 설치를 의무화할 계획이다. 또 객실 면적 대비 침상 수와 1인당 최소 점유 면적 기준을 신설할 예정이다.
시는 스프링클러 설치 의무 대상이 아니거나 구축이 어려운 숙박업소에 대해선 자동 확산소화기와 스프레이형 소화기, 단독경보형 감지기, 콘센트형 자동 화재 패치, 휴대용 비상 조명등 등을 설치하도록 권고할 계획이다.
신규 숙박업소 관리는 강화된다. 시는 건축·용도변경 단계부터 소방시설 설치 여부와 피난·방화 계획 적정성을 검토한다. 숙박업 신고·등록 단계에서는 연기감지기와 스프레이형 소화기, 대피 안내도, 휴대용 비상 조명등 설치를 권고할 예정이다. 시는 기존 숙박업소에 대해선 정기 점검과 안전 컨설팅 등을 하겠다는 구상이다.
시는 또 캡슐형 호텔, 도미토리 등 객실 밀집도가 높은 숙소 65곳을 ‘중점 관리 대상’으로 분류해 관계기관 합동점검을 진행한다. 비상구 폐쇄·피난통로 적치물 방치 여부, 소화·경보설비 작동 상태, 피난설비 관리 실태를 중점적으로 살핀다. 다른 숙박업소에 대해서도 객실 형태, 피난로 확보 상태, 소방시설 유지관리 실태 등을 전수 조사한다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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