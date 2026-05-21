스벅 ‘탱크데이’ 정용진 명예훼손 혐의 강남경찰서가 수사
스타벅스의 ‘탱크데이’ 마케팅으로 5·18 광주 민주화운동을 모욕했다는 의혹을 받는 정용진 신세계그룹 회장사건을 서울 강남경찰서가 수사한다.
21일 경찰에 따르면 서울경찰청은 이날 모욕·명예훼손 혐의로 고발된 정 회장과 손정현 전 스타벅스 대표 사건을 강남경찰서 수사2과에 배당했다.
시민단체 서민민생대책위원회(서민위)가 전날 서울경찰청에 고발장을 제출한 지 하루 만이다.
앞서 서민위는 고발장에서 “스타벅스가 진행한 행사에서 ‘탱크데이’ ‘책상에 탁!’ 등의 문구 사용은 5·18민주화운동 당시 계엄군 탱크 투입과 박종철 고문치사 사건을 연상시키는 매우 부적절한 표현”이라고 주장했다.
이어 정 회장에 대해선 “사후 사과문을 발표했지만 직원들에 대한 관리·감독 소홀 책임을 피할 수 없다”며 “그룹 차원의 역사 인식과 감수성 부재가 드러난 사건”이라고 지적하기도 했다.
한편 강남경찰서 수사2과는 필라테스 학원 가맹점주들이 인플루언서 양정원씨와 필라테스 학원 본사 관계자들을 사기 혐의로 고소한 사건도 수사 중이다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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