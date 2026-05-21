시사 전체기사

[속보] ‘국회 위증’ 조태용 전 국정원장 1심서 징역 1년 6개월

입력:2026-05-21 15:39
수정:2026-05-21 16:18
공유하기
글자 크기 조정
조태용 전 국가정보원장이 지난해 11월 11일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 서울중앙지법에 들어서고 있다. 연합뉴스

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
경찰 “김수현 미성년자 교제는 허위…김새론 목소리 AI 조작”
“오늘은 쀼의날” 李 대통령·김혜경 여사, 부부의 날 추억 영상 공개
삼성전자 주주단체 “노사 합의안, 법률상 무효” 소송 예고
오세훈, ‘GTX 공사 중단’ 정원오에 “또 중단? 박원순 시즌2 후보답다”
“잔소리 하지마” 야구방망이로 친모 폭행한 30대 영장신청
“서울엔 없다, 가자”… 몰리는 세입자, 경기 전셋값 껑충
삼성전자 파격 보상안… 메모리 부문 1인당 6억 성과급
무릎 꿇리며 “조용히!”… 이스라엘, 구호가들 학대 영상 파장
국민일보 신문구독