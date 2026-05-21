시사 전체기사 [속보] ‘국회 위증’ 조태용 전 국정원장 1심서 징역 1년 6개월 입력:2026-05-21 15:39 수정:2026-05-21 16:18 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 조태용 전 국가정보원장이 지난해 11월 11일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 서울중앙지법에 들어서고 있다. 연합뉴스송경모 기자 ssong@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李, 삼성노조 향해 “세금도 떼기 전 이익 나누라? 투자자도 못하는 일” 2 하정우, 이번엔 이해충돌 논란… ‘대표와 친분’ 업스테이지 승승장구 3 李대통령, 무신사 광고에 “사람 탈 쓰고 이럴 수 있을까” 4 오세훈, ‘GTX 공사 중단’ 정원오에 “또 중단? 박원순 시즌2 후보답다” 5 “재빨리 빌려 찰칵”…다카이치, 李 안경 쓰고 기념촬영 해당분야별 기사 더보기 1 삼성전자 파격 보상안… 메모리 부문 1인당 6억 성과급 2 삼성전자 주주단체 “노사 합의안, 법률상 무효” 소송 예고 3 “선착순이라는데 투자할까요?”…국민성장펀드 총정리 [영상] 4 “서울엔 없다, 가자”… 몰리는 세입자, 경기 전셋값 껑충 5 “적자 사업부에 과도한 보상 요구” 삼전이 밝힌 결렬 배경 해당분야별 기사 더보기 1 노령연금 함께 받는 부부 93만쌍 돌파…부부 합산 최고액 554만원 2 “사모님 귀가” 주민 사찰한 경비원… 경찰은 “스토킹 아냐” 3 백두산호랑이 ‘미령’, 백두대간수목원에서 생일 파티 4 빌라 주차장서 10대 납치 시도한 60대 긴급체포 5 김건희 ‘쥴리 의혹’ 부인…“‘쥴’자도 사용 안 해, ‘제니’로 불려” 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 이란 “미 종전안 검토중… 해상 봉쇄 중단부터” 2 “내가 원하는 대로 할 것” 트럼프… 격분한 네타냐후 3 무릎 꿇리며 “조용히!”… 이스라엘, 구호가들 학대 영상 파장 4 107세 철학자가 크리스천 시선으로 본 미국·이란 전쟁 5 “이란 또 한 번 크게 칠 수 있다”지만… 안 통하는 트럼프 ‘말 폭탄’ 해당분야별 기사 더보기 1 왕관 벗고 ‘옆집 언니’로…유튜브서 제2의 전성기 맞은 베테랑들 2 “신비주의 버리고 친근하게”… 유튜브서 제2 전성기 맞은 스타들 3 “환영합니다” 외쳤지만…눈길 한번 없이 떠난 北축구단 4 장대비 속 여자축구 남북대결… 北내고향 역전승 5 골 가뭄? 그래도 SON이 해결사 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] YAGP 대상 서민준 “관객 마음 움직이는 무용수 되고 싶어요” 2 눈부신 5월 ‘꽃의 여왕’이 부른다 3 “수입 10분의 1은 무조건 저축하라” 부자의 조언 4 임효 작가 '아트부산 2026'서 신작 <청화 靑花> 선보여 5 한글과 복음이 주고받은 ‘반가운 인사’…초기 선교 자료 한자리에 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 경찰 “김수현 미성년자 교제는 허위…김새론 목소리 AI 조작” “오늘은 쀼의날” 李 대통령·김혜경 여사, 부부의 날 추억 영상 공개 삼성전자 주주단체 “노사 합의안, 법률상 무효” 소송 예고 오세훈, ‘GTX 공사 중단’ 정원오에 “또 중단? 박원순 시즌2 후보답다” “잔소리 하지마” 야구방망이로 친모 폭행한 30대 영장신청 “서울엔 없다, 가자”… 몰리는 세입자, 경기 전셋값 껑충 삼성전자 파격 보상안… 메모리 부문 1인당 6억 성과급 무릎 꿇리며 “조용히!”… 이스라엘, 구호가들 학대 영상 파장 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요