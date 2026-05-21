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[속보] 코스피 8.42% 급등 마감…단숨에 7800선 회복

입력:2026-05-21 15:38
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코스피 8.42% 급등 마감…단숨에 7800선 회복

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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