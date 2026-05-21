줄어든 QS, 다승 부문 혼전… 특급 선발투수 없나요
프로야구에서 퀄리티스타트(QS·선발 6이닝 이상 3자책점 이하) 비율이 떨어지는 현상이 나타나고 있다. 긴 이닝을 안정적으로 막아내는 선발 투수가 줄었다는 것을 의미한다. 이 때문에 다승 부문에서 혼전이 펼쳐지기도 한다.
21일 한국야구위원회(KBO)에 따르면 전날까지 217경기를 마친 2026 KBO리그에서 QS는 135회 나왔다. 리그 전체 QS 비율은 62.2%로 지난 시즌의 78%(720경기 562회)보다 크게 감소했다.
2023년 20승의 에릭 패디, 2025년 17승의 코디 폰세처럼 리그 에이스라 부를 만한 압도적 퍼포먼스를 보여주는 투수가 보이지 않는다. 다승 경쟁은 혼전 양상이다. 김건우(SSG)와 애덤 올러(KIA), 앤더스 톨허스트(LG), 케일럽 보쉴리(KT) 등 4명이 5승씩을 수확해 부문 공동 1위에 올라 있다. 4승 투수는 구창모(NC), 류현진(한화) 등 10명이나 된다. 아리엘 후라도(삼성)는 올 시즌 가장 많은 QS(9회)를 기록 중이나 2승에 머물고 있다.
핵심 선발 자원들의 부상이 도드라지는 시즌이다. SSG는 베테랑 김광현이 어깨를 다쳐 시즌 진입에 실패했고, 1선발 미치 화이트도 같은 이유로 전력에서 이탈했다. 한화는 개막전에서 다친 오웬 화이트가 최근 복귀했지만 문동주가 수술대에 올라 시즌을 마쳤다. 삼성은 에이스로 낙점했던 맷 매닝이 팔꿈치 부상으로 마운드에 오르지 못한 채 떠났다.
얼굴이 익숙해진 외국인 투수들은 고전 중이다. KBO리그 3년 차를 맞은 제임스 네일(KIA)과 요니 치리노스(LG)는 각각 1승에 그치고 있다. 타자들에게 구종이나 투구 패턴이 읽힌 탓에 데뷔 초보다 위력이 떨어진 모습이다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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