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경찰 “김수현 미성년자 교제는 허위…김새론 목소리 AI 조작”

입력:2026-05-21 15:26
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<2025년03월31일 윤웅기자 yoonyep@kmib.co.kr> 배우 김수현이 31일 서울 마포구 스탠포드 호텔에서 과거 김새론과의 사생활 논란 관련 기자회견에 참석해 발언하고 있다.

배우 김수현에 대한 허위 의혹을 제기한 혐의를 받는 김세의 가로세로연구소 대표가 구속 기로에 섰다. 경찰은 김 대표가 주장해 온 김수현과 고 김새론의 ‘미성년자 시절 교제’ 의혹을 허위로 판단한 것으로 전해졌다.

21일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 최근 검찰에 제출한 구속영장 신청서에 김 대표가 김수현과 고인의 미성년자 시절 교제 사실이 없다는 점을 알면서도 비방 목적으로 허위 사실을 유포했다는 취지의 내용을 적시했다.

경찰은 김 대표가 공개한 카카오톡 대화 자료와 고인의 음성 녹취 역시 조작된 것으로 봤다. 김 대표가 유족 측으로부터 받은 카카오톡 캡처 사진에서 대화 상대방 이름을 김수현으로 바꾸는 등 일부 내용을 편집·조작했다는 것이다.


또 지난해 5월 기자회견에서 공개된 고인의 음성 파일에 대해서도 경찰은 인공지능(AI)으로 생성된 조작 음성으로 의심했다. 당시 김 대표는 해당 음성을 근거로 고인이 중학생 시절부터 김수현과 교제했다는 취지의 주장을 폈다.

전날 서울중앙지검은 성폭력범죄처벌법상 카메라 등 이용촬영물 반포, 정보통신망법상 명예훼손 등 혐의로 김 대표에 대한 구속영장을 청구했다. 김 대표에 대한 구속 전 피의자 심문은 26일 서울중앙지법에서 열린다.

김수현 측은 그동안 고 김새론과 교제한 사실은 인정하면서도 미성년자 시절 교제했다는 의혹은 사실이 아니라고 반박해 왔다. 김수현은 유족과 김 대표 등을 상대로 120억원 규모 손해배상 청구 소송을 포함한 민·형사 절차를 진행 중이다.


백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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