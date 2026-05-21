장미 만개한 ‘김포한강신도시 호수공원’ 장미원 인기
경기 김포한강신도시 호수공원 장미원에 장미꽃이 만개하면서 시민들의 발길이 이어지고 있다.
21일 김포시에 따르면 호수공원 장미원은 총 1만1700㎡(약 3500평) 규모로 조성됐으며, 143종 6만3000주의 장미가 식재돼 도심 속 대표적인 꽃 명소로 주목받고 있다. 공원을 찾은 시민들은 다양한 색과 향기를 품은 장미를 감상하며 초여름 정취를 즐기고 있다.
장미는 지난 5월 중순부터 본격적으로 개화하기 시작했으며, 오는 6월 초까지 가장 화려한 풍경을 선보일 것으로 전망된다.
장미원에는 조형 트렐리스와 하트게이트, 자수화단, 조형 마운딩 등 특화된 조경 시설도 함께 조성돼 시민들에게 다양한 볼거리를 제공하고 있다. 특히 포토존 역할을 하는 조형물과 정원 경관은 사진 촬영 명소로도 인기를 끌고 있다.
야간 경관도 눈길을 끈다. 장미원 곳곳에는 경관 조명이 설치돼 낮에는 화려한 꽃 풍경을, 밤에는 은은한 조명과 어우러진 색다른 정원 분위기를 즐길 수 있도록 했다.
김포시는 시민들이 쾌적한 환경에서 장미를 감상할 수 있도록 지속적인 관리와 정비를 이어가고 있다.
시 관계자는 “시민들이 꽃향기 가득한 정원 속에서 장미의 아름다움을 만끽하며 힐링할 수 있도록 관리와 개선에 최선을 다하고 있다”며 “가족과 연인, 친구들과 함께 방문해 특별한 추억을 남기길 바란다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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