2026 KICD 춘계 국제초대전 및 국제학술대회 성료
‘2026 KICD 춘계 국제초대전 및 국제학술대회’가 국내외 디자이너와 연구자들의 교류 속에 성황리에 막을 내렸다.
이번 행사는 ‘Borders(경계)’를 주제로 디자인과 문화, 사회 전반에 존재하는 다양한 경계의 의미를 탐색하고, 국내외 디자이너와 연구자 간 창의적 교류와 학문적 담론 확장을 위해 마련됐다. 행사는 지난 9일 진행됐으며, 국제 전시와 학술대회를 융합한 미래지향적 국제교류 모델로 주목받았다.
김상학 회장은 “이번 춘계 국제초대전에는 총 198명의 디자이너가 참여했으며, 이 가운데 해외 29개국에서 104명, 국내에서는 94명의 디자이너가 참가했다”며 “16대 집행부 출범 이후 처음 추진한 행사로, KICD가 국제 초대전을 시작으로 더욱 도약하는 계기가 됐다”고 밝혔다.
행사에는 가천대학교 이길여 총장과 디자인총연합회 백진경 회장의 축사를 비롯해 국내외 디자인·문화계 관계자들이 참석했다.
특히 (사)한국기초조형학회와 러시아 IAD(International Academy of Design) 간 업무협약(MOU)이 체결되며 국제 협력 기반 확대의 의미를 더했다. IAD는 Artur Ryzhov 대표가 이끌고 있으며, 한국회장은 박필제 가천대학교 예술·체육대학 학장이 맡고 있다.
김희숙 전시분과 수석부회장(남서울대학교 교수)은 “KICD 정회원과 국내외 귀빈, 중국 방문 교수진, 남서울대학교 유학생과 전국 대학원생·대학생, 관련 기업 관계자 등 약 250명이 참여했다”며 “미래 사회를 이끌 전문 인재들의 성장 기반 마련과 교류, 배움의 장으로 의미 있는 행사가 됐다”고 말했다.
이번 행사에서는 AI 시대 디자인의 미래 방향성을 조망하는 기조연설과 강연도 이어졌다. 심규하 한국예술종합학교 교수는 ‘Designing Systems That Design : The Role of the Designer After AI’를 주제로 디자인 이후 시대 디자이너의 역할을 제시했으며, Cathy Lee 홍익대학교 IDAS 교수는 ‘Your role is to design that boundary’를 통해 경계를 설계하는 디자인의 가치와 글로벌 창의 산업의 방향성을 조명했다.
이어 이니스프리 임혜영 전 대표는 ‘브랜드의 진화, 감성에서 경험으로, 그리고 진정성의 시대’를 주제로 초청 강연을 진행하며 브랜드와 디자인, 문화 콘텐츠 산업 전반에 대한 통찰을 공유했다.
행사에는 ㈜피앤, ㈜플러스 스페이스, ㈜무림페이퍼, ㈜인테크디자인, ㈜케이쓰리디자인 등 디자인 분야 전문 기업들도 참여해 산업과 학문, 문화가 유기적으로 연결되는 협력 네트워크 가능성을 제시했다.
김상학 회장은 폐회사를 통해 “이번 국제초대전과 국제학술대회가 국내외 연구자와 디자이너 간 학술·문화적 교류와 협력을 확대하는 계기가 되길 기대한다”며 “앞으로도 글로벌 디자인 네트워크 구축과 미래 디자인 가치 확산을 위한 국제 협력 활동을 지속적으로 이어가겠다”고 밝혔다.
한편, 사단법인 한국상품문화디자인학회(KICD)는 ‘Blue Awards 상품문화디자인 국제공모전’과 ‘코리아 베스트 디자인 어워드(Korea Best Design Award)’ 등을 통해 디자인 가치 확산에 힘써왔으며, 이번 행사를 계기로 AI 정보화·국제화 시대에 대응한 국제 네트워크 확대와 학술·문화 교류 강화에 본격 나설 계획이다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사