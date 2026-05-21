‘스벅 탱크데이’ 여파 확산… 호남지역 매장 발길 ‘뚝’

광주·전주 등 매장 손님 발길 끊겨

점심시간에도 썰렁 “이용 안할 것”

5·18 단체는 진상규명 촉구 나서

광주시 “최종 책임은 정용진 회장”

21일 정오쯤 광주 서구 치평동 스타벅스 광주시청점이 ‘5·18 탱크데이’ 프로모션 논란으로 손님 발길이 끊겨 한산한 모습. 이은창 기자

5·18민주화운동 희화화 논란을 불러일으킨 스타벅스 ‘5·18 탱크데이’ 프로모션 나흘째인 21일 정오쯤. 광주시청 앞에 위치한 광주 서구 치평동 스타벅스 광주시청점은 손님들의 발길이 끊겨 한산한 모습이었다.



인근에 관공서와 오피스 등이 밀집해 평소 점심시간대 주문 대기에만 15분 이상이 소요됐던 것과 비교하면, 탱크데이 논란 여파를 한눈에 알 수 있었다. 해당 매장을 찾은 한 시민은 “선불카드 잔액을 환불 받으려면 60% 이상 써야 한다고 해서 울며 겨자 먹기로 왔다”며 “당분간 스타벅스는 이용하지 않을 생각”이라고 밝혔다.



같은 날 오후 찾은 광주 동구 지산동 소재 스타벅스 드라이브스루 매장은 손님을 채운 테이블이 4~5개에 그쳤다. 대학교와 법조타운이 가까워 학생들과 직장인들이 많이 찾는 곳이지만, 탱크데이 논란 이후 매장을 찾는 이들이 눈에 띄게 줄어든 모습이었다.



전주지역 사정도 비슷했다. 전북 전주시 만성동 법조타운 인근의 한 스타벅스 매장은 1·2층 좌석 곳곳이 비어 있었고, 평소와 달리 조용하고 차분한 분위기가 감돌았다. 이 매장 직원은 탱크데이 논란 이후 분위기를 묻는 질문에 “(손님이 적은 것은) 평일이고 어제 비가 온 영향도 있을 수 있다”며 “논란과 관련한 상황에 대해선 말씀드리기 어렵다”고 말을 아꼈다.



전북대학교 인근 스타벅스 매장 분위기도 비슷했다. 한 매장은 1·2·3층 좌석 대부분이 비어 있었고, 일부 층은 두세 테이블 정도만 손님이 앉아 있었다. 대학교 시험기간임에도 불구하고 특유의 붐비는 분위기는 찾아볼 수 없었다.







21일 점심시간대임에도 한산한 전북 전주시 완산구 스타벅스 전북도청점 내부. 최창환 기자

5·18 공법 3단체와 5·18기념재단은 이날 결의문을 내고 “정용진 신세계그룹 회장의 그간 행적과 언행에 비춰볼 때 이번 사안은 단순한 실수나 우연으로 보기 어렵다”고 밝혔다. 이어 “해당 표현들은 단순한 유행어나 마케팅 문구가 아니라 한국 현대사의 국가폭력과 민주주의 탄압의 상처를 떠올리게 하는 매우 무거운 상징”이라며 “이에 정 회장의 경영 일선 후퇴를 강력히 요구한다”고 밝혔다.



광주시도 입장문을 통해 “5·18정신 헌법 전문 수록 개헌이 무산된 참담한 상황에서 스타벅스 코리아가 5·18과 민주주의 역사를 조롱해 온 국민이 분노하고 있다”며 “단순한 실무자의 실수가 아닌 역사인식이 부재한 최고경영자가 유발한 사회적 중대재해로 인식한다”고 밝혔다. 또 “이번 사태의 최종 책임은 정용진 회장에게 있음을 분명히 밝힌다”고 강조했다.



이와 함께 광주시는 시가 주관하는 각종 행사에 스타벅스 상품을 사용하지 않기로 했다. 지역 향토은행인 광주은행 역시 신용카드 출시 등 행사 때마다 지급하던 스타벅스 모바일쿠폰과 텀블러 등을 다른 상품으로 대체할 방침이다. 광주시교육청도 일선 학교에 스타벅스 관련 상품 구매 자제를 요청할 계획이다.



광주시는 5·18 관련 허위사실 유포만 처벌이 가능한 5·18특별법 개정도 국회에 적극 요청해나갈 방침이다. 광주시 관계자는 “허위사실 유포만 처벌이 가능한 현행 특별법은 한계가 분명하다”며 “허위사실 유포 금지에 더해 5·18 관련 부인·비방·왜곡·날조도 처벌 대상에 포함되야 한다”고 말했다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 5·18민주화운동 희화화 논란을 불러일으킨 스타벅스 ‘5·18 탱크데이’ 프로모션 나흘째인 21일 정오쯤. 광주시청 앞에 위치한 광주 서구 치평동 스타벅스 광주시청점은 손님들의 발길이 끊겨 한산한 모습이었다.인근에 관공서와 오피스 등이 밀집해 평소 점심시간대 주문 대기에만 15분 이상이 소요됐던 것과 비교하면, 탱크데이 논란 여파를 한눈에 알 수 있었다. 해당 매장을 찾은 한 시민은 “선불카드 잔액을 환불 받으려면 60% 이상 써야 한다고 해서 울며 겨자 먹기로 왔다”며 “당분간 스타벅스는 이용하지 않을 생각”이라고 밝혔다.같은 날 오후 찾은 광주 동구 지산동 소재 스타벅스 드라이브스루 매장은 손님을 채운 테이블이 4~5개에 그쳤다. 대학교와 법조타운이 가까워 학생들과 직장인들이 많이 찾는 곳이지만, 탱크데이 논란 이후 매장을 찾는 이들이 눈에 띄게 줄어든 모습이었다.전주지역 사정도 비슷했다. 전북 전주시 만성동 법조타운 인근의 한 스타벅스 매장은 1·2층 좌석 곳곳이 비어 있었고, 평소와 달리 조용하고 차분한 분위기가 감돌았다. 이 매장 직원은 탱크데이 논란 이후 분위기를 묻는 질문에 “(손님이 적은 것은) 평일이고 어제 비가 온 영향도 있을 수 있다”며 “논란과 관련한 상황에 대해선 말씀드리기 어렵다”고 말을 아꼈다.전북대학교 인근 스타벅스 매장 분위기도 비슷했다. 한 매장은 1·2·3층 좌석 대부분이 비어 있었고, 일부 층은 두세 테이블 정도만 손님이 앉아 있었다. 대학교 시험기간임에도 불구하고 특유의 붐비는 분위기는 찾아볼 수 없었다.호남 지역을 중심으로 시민들의 스타벅스 불매운동이 확산하고 있는 가운데 이번 사태를 규탄하는 목소리도 커지고 있다. 특히 광주시와 5·18 단체는 정용진 신세계그룹 회장을 지목해 철저한 진상규명과 사퇴를 촉구했다.5·18 공법 3단체와 5·18기념재단은 이날 결의문을 내고 “정용진 신세계그룹 회장의 그간 행적과 언행에 비춰볼 때 이번 사안은 단순한 실수나 우연으로 보기 어렵다”고 밝혔다. 이어 “해당 표현들은 단순한 유행어나 마케팅 문구가 아니라 한국 현대사의 국가폭력과 민주주의 탄압의 상처를 떠올리게 하는 매우 무거운 상징”이라며 “이에 정 회장의 경영 일선 후퇴를 강력히 요구한다”고 밝혔다.광주시도 입장문을 통해 “5·18정신 헌법 전문 수록 개헌이 무산된 참담한 상황에서 스타벅스 코리아가 5·18과 민주주의 역사를 조롱해 온 국민이 분노하고 있다”며 “단순한 실무자의 실수가 아닌 역사인식이 부재한 최고경영자가 유발한 사회적 중대재해로 인식한다”고 밝혔다. 또 “이번 사태의 최종 책임은 정용진 회장에게 있음을 분명히 밝힌다”고 강조했다.이와 함께 광주시는 시가 주관하는 각종 행사에 스타벅스 상품을 사용하지 않기로 했다. 지역 향토은행인 광주은행 역시 신용카드 출시 등 행사 때마다 지급하던 스타벅스 모바일쿠폰과 텀블러 등을 다른 상품으로 대체할 방침이다. 광주시교육청도 일선 학교에 스타벅스 관련 상품 구매 자제를 요청할 계획이다.광주시는 5·18 관련 허위사실 유포만 처벌이 가능한 5·18특별법 개정도 국회에 적극 요청해나갈 방침이다. 광주시 관계자는 “허위사실 유포만 처벌이 가능한 현행 특별법은 한계가 분명하다”며 “허위사실 유포 금지에 더해 5·18 관련 부인·비방·왜곡·날조도 처벌 대상에 포함되야 한다”고 말했다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지