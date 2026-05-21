부산시, 시민 참여형 ‘러닝크루 프로그램’ 본격 운영

광안리·다대포 등 러닝 명소 활용

초보자부터 숙련자까지 수준별 운영

체력관리·부상예방 교육도 함께 진행



부산시가 시민 참여형 러닝 프로그램을 운영하며 생활체육 활성화에 나선다. 단순 일회성 행사 중심에서 벗어나 정기 러닝 프로그램과 체험형 콘텐츠를 결합해 시민 운동 문화를 일상 속으로 확산하겠다는 전략이다.



부산시는 올해 ‘달려라 부산 러닝크루’ 프로그램 참가자를 모집해 전문 코치와 함께하는 그룹 러닝 프로그램을 운영한다고 21일 밝혔다.



프로그램은 광안리와 다대포, 수영강변 등 부산 주요 러닝 명소를 중심으로 진행된다. 초보자부터 숙련자까지 수준별로 참여할 수 있도록 구성했으며 올바른 러닝 자세와 체력 관리, 부상 예방 교육도 함께 제공한다.



특히 단순 달리기에 그치지 않고 해변과 도심 야경을 연계한 야간 러닝과 테마형 코스 운영 등 체험 요소를 강화한 점이 특징이다. 참가자 간 교류를 위한 러닝 커뮤니티 프로그램도 함께 운영해 지속적인 참여를 유도할 계획이다.



최근 전국적으로 러닝크루 문화가 확산하는 가운데 부산시는 해변과 강변 등 도시 특성을 활용해 ‘러닝 친화 도시’ 이미지를 강화한다는 방침이다.







김경덕 부산시장 권한대행은 “시민들이 부담 없이 운동을 시작하고 건강한 여가문화를 즐길 수 있도록 프로그램을 구성했다”며 “부산의 자연환경과 도시 매력을 함께 체험할 수 있는 생활밀착형 스포츠 콘텐츠로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 921 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산시가 시민 참여형 러닝 프로그램을 운영하며 생활체육 활성화에 나선다. 단순 일회성 행사 중심에서 벗어나 정기 러닝 프로그램과 체험형 콘텐츠를 결합해 시민 운동 문화를 일상 속으로 확산하겠다는 전략이다.부산시는 올해 ‘달려라 부산 러닝크루’ 프로그램 참가자를 모집해 전문 코치와 함께하는 그룹 러닝 프로그램을 운영한다고 21일 밝혔다.프로그램은 광안리와 다대포, 수영강변 등 부산 주요 러닝 명소를 중심으로 진행된다. 초보자부터 숙련자까지 수준별로 참여할 수 있도록 구성했으며 올바른 러닝 자세와 체력 관리, 부상 예방 교육도 함께 제공한다.특히 단순 달리기에 그치지 않고 해변과 도심 야경을 연계한 야간 러닝과 테마형 코스 운영 등 체험 요소를 강화한 점이 특징이다. 참가자 간 교류를 위한 러닝 커뮤니티 프로그램도 함께 운영해 지속적인 참여를 유도할 계획이다.최근 전국적으로 러닝크루 문화가 확산하는 가운데 부산시는 해변과 강변 등 도시 특성을 활용해 ‘러닝 친화 도시’ 이미지를 강화한다는 방침이다.시는 생활체육 참여 확대와 함께 지역 상권 활성화 효과도 기대하고 있다. 실제로 전국 주요 도시에서는 러닝 인구 증가와 함께 스포츠 의류와 카페, 야간 상권 소비 등이 함께 늘어나는 추세다.김경덕 부산시장 권한대행은 “시민들이 부담 없이 운동을 시작하고 건강한 여가문화를 즐길 수 있도록 프로그램을 구성했다”며 “부산의 자연환경과 도시 매력을 함께 체험할 수 있는 생활밀착형 스포츠 콘텐츠로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지