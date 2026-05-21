‘5·18 탱크데이’ 후폭풍… 한산해진 전주 스타벅스
“점심시간인데….” 21일 오전 11시30분 전북 전주시 만성동 법조타운 인근의 한 스타벅스 매장. 평소 점심시간이면 직장인과 손님들로 붐비던 매장이었지만 이날은 빈 테이블이 더 많았다.
1·2층 좌석 곳곳이 비어 있었고, 전체적으로 조용하고 차분한 분위기가 감돌았다. 매장 직원은 최근 불거진 ‘5·18 관련 논란’ 이후 분위기를 묻는 질문에 “평일이고 어제 비가 온 영향도 있을 수 있다”며 “논란과 관련한 상황에 대해서는 말씀드리기 어렵다”고 말을 아꼈다.
이날 낮 12시쯤 찾은 전북대학교 인근 스타벅스 매장들도 분위기는 비슷했다. 한 매장은 1·2·3층 좌석 대부분이 비어 있었고 일부 층은 두세 테이블 정도만 손님이 앉아 있었다. 시험기간임에도 점심시간 특유의 붐비는 분위기는 찾아보기 어려웠다. 다만 학교 앞 일부 매장에서는 노트북을 펴고 공부하는 학생들이 눈에 띄었다.
주문 대기 화면에 표시된 음료 제조 건수도 많지 않았다. 한 매장에서는 배달 주문 1건을 포함해 대기 주문이 3~4건 수준에 머물렀다.
오후 1시쯤 전북도청 앞 신시가지의 한 스타벅스 매장도 평소보다 한산한 모습이었다. 인근에 도청과 공공기관, 사무실이 몰려 있어 직장인 이용객이 많은 곳이지만 이날은 점심시간대가 지나도록 매장 안팎의 발길이 뜸했다. 좌석 곳곳이 비어 있었고 매장 분위기도 조용했다.
매장을 찾은 일부 시민들은 최근 논란을 언급하기도 했다. 한 손님은 “점심시간인데 사람이 거의 없어 조용하다”며 “탱크데이 논란 영향도 있는 것 같다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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