따뜻한동행, 태국 한국전 참전용사 가정 주거환경 개선
사단법인 따뜻한동행이 태국 한국전 참전용사 가정을 대상으로 한 주거환경 개선 사업을 완료하고 준공식을 열었다.
따뜻한동행 인터내셔널은 ROTC 사회공헌단과 협력해 태국 방콕에 거주하는 6·25 참전용사 가정을 대상으로 진행한 공간복지 지원사업을 마무리하고 지난 20일 준공식을 개최했다.
이번 사업은 ROTC 사회공헌단의 후원과 따뜻한동행의 수행으로 추진됐으며, 태국 한국전 참전용사 협회(TKWVA)와 협력해 진행됐다.
지원 대상은 한국전 ‘포크찹 힐’ 전투에 참전한 Nom Suphaphol(97)씨다. 해당 주택은 지진과 침수로 인해 지반이 내려앉고 벽체와 바닥에 균열이 발생하는 등 구조적 안전성이 크게 훼손된 상태였으며, 담벼락 또한 기울어 붕괴 위험이 있는 상황이었다.
따뜻한동행은 지반 침하와 바닥 균열 보수를 비롯해 지붕 및 담장 보수, 전기 배선과 조명 시스템 개선, 내부 공간 정비, 외부 배수시설 및 마당 정비 등 전반적인 주거환경 개선 공사를 진행했다.
사업 과정에서는 현지 시공사와 감리자, 협회 관계자 등이 함께 참여해 시공 품질과 구조 안전성을 지속적으로 점검했다.
특히 이번 사업은 단순한 시설 보수에 그치지 않고 고령의 참전용사가 보다 안전하고 안정적인 환경에서 생활할 수 있도록 주거 안전성과 생활 편의 개선에 초점을 맞췄다.
감리 결과 주요 구조물 보강과 생활환경 개선 공사가 정상적으로 완료됐으며, 시공 품질 역시 양호한 것으로 평가됐다.
이광재 따뜻한동행 상임대표는 “이번 사업은 한국전 참전용사들의 희생과 헌신에 대한 감사의 마음을 실제 삶의 공간 개선으로 연결한 의미 있는 사업”이라며 “앞으로도 해외 한국전 참전용사들이 보다 안전하고 존엄한 환경에서 생활할 수 있도록 지속가능한 공간복지 국제개발협력 사업을 확대해 나가겠다”고 말했다.
한진우 ROTC 사회공헌단 이사장도 “한국전쟁 당시 함께 싸운 참전국과의 역사적 연대를 바탕으로 추진된 뜻깊은 지원”이라며 “참전용사들의 희생과 헌신에 대한 감사가 실질적인 도움으로 이어질 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.
한편, 2010년 설립된 따뜻한동행은 공간복지 지원과 첨단 보조기기 보급, 장애인 일자리 창출, 자원봉사 연계, 국제개발협력 등 다양한 활동을 통해 ‘장애 없는 따뜻한 세상’ 구현에 힘쓰고 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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