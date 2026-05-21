전 연인 살해 시신 유기…김영우 징역 23년
청주지법 중형 선고
20년간 전자장치 부착
전 연인을 흉기로 잔혹하게 살해한 뒤 시신을 오폐수처리조에 유기한 청주 실종여성 살해범 김영우(55)가 중형을 선고받았다.
청주지법 형사22부(한상원 부장판사)는 21일 살인, 사체유기 혐의로 구속기소 된 김영우에게 징역 23년을 선고했다. 20년간 전자장치 부착도 명령했다.
재판부는 “피고인은 피해자를 잔혹하게 살해한 뒤 시신을 폐수처리장에 유기하고 피해자 차량을 호수에 빠트리는 등 범행을 은폐했다”며 “피고인의 거짓말로 수사가 장기화했고 사망한 이후 오랫동안 가족의 품으로 돌아가지 못했다”고 지적했다.
이어 “유족들은 피해자 실종 이후 불안과 걱정에 시달렸고 앞으로도 평생 치유하기 어려운 고통을 겪을 것으로 보인다”며 “범행을 인정하고 있고 유족들과 합의한 점 등을 참작해 형을 정했다”고 판시했다.
김영우는 지난해 10월14일 충북 진천군 문백면 소재 주차장 내 스포츠유틸리티차량(SUV) 안에서 전 여자친구 A씨(52)를 흉기로 수차례 찔러 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이튿날 A씨의 시신을 음성군의 한 업체 폐수처리조에 유기한 혐의도 있다.
김영우는 범행 이후 A씨 가족과 여러 차례 통화하며 “A씨의 행방이 묘연하다”는 취지로 말한 것으로 조사됐다.
앞서 지난해 10월 16일 “혼자 지내는 어머니와 연락이 닿지 않는다”는 A씨 자녀의 112신고가 접수됐다.
경찰은 차량 동선, 휴대전화 위치 추적을 벌였으나 생활반응이 확인되지 않자 같은 달 30일 본격 수사에 착수했다. 지난해 11월 26일 김영우를 폭행치사 혐의로 긴급체포한 뒤 A씨 시신과 증거 등을 확보해 구속영장 신청 단계에서 살인과 사체유기로 혐의를 변경했다.
경찰은 김영우의 자백을 받아 실종 44일 만에 A씨의 시신을 수습했다. 당시 경찰은 범행의 잔혹성, 치밀한 은폐 시도, 유족 의견 등을 종합해 김영우의 신상정보를 공개했다. 충북에서 범죄자의 신상정보가 공개된 첫 사례였다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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