시사 전체기사

“오늘은 쀼의날” 李 대통령·김혜경 여사, 부부의 날 추억 영상 공개

입력:2026-05-21 14:46
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령과 김혜경 여사. 이 대통령 소셜미디어 캡쳐

이재명 대통령이 21일 부부의 날을 맞아 김혜경 여사와의 추억이 담긴 영상과 글을 소셜미디어에 공개했다.

이 대통령은 이날 자신의 인스타그램 계정에 김 여사와 함께 찍은 사진, 과거 방송 프로그램 출연 장면 등을 편집한 영상을 올리고 ‘오늘은 #쀼의날’이라는 제목의 짧은 글을 남겼다.

게시물에는 배우자에 대한 애정과 함께 부부의 날을 기념하는 메시지가 담겼다. 이 대통령은 “언제나 가장 든든한 버팀목이 되어주는 평생의 동반자와 함께…”라며 “추억이 새록새록… 아~ 옛날이여”라고 적었다.


이어 “같은 곳을 바라보며 함께 걸어가는 대한민국의 모든 쀼들을 응원합니다”라고 덧붙였다.

함께 공개된 영상에는 이 대통령과 김 여사의 다정한 모습도 담겼다. 김 여사가 “저희 남편 이재명입니다. 잘 생겼네, 하하”라며 이 대통령의 뺨을 쓰다듬자, 이 대통령이 “때리지 마라”라며 웃는 장면 등이 포함됐다.

이번 게시물은 부부의 날을 맞아 대통령 부부의 친근한 일상을 전하며 눈길을 끌었다.


한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
1169
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
대법원 “비의료인 문신시술, ‘무면허 의료행위’ 아냐”
‘스벅 탱크데이’ 여파 확산… 호남지역 매장 발길 ‘뚝’
발기부전 치료제 든 ‘캔디’ 10억원어치 불법 판매… 모녀 일당 적발
조재복 “때려서 죽을 줄 몰랐다” 장모 살해 의도 부인
삼성전자 주주단체 “노사 합의안, 법률상 무효” 소송 예고
“내가 원하는 대로 할 것” 트럼프… 격분한 네타냐후
삼성전자 파격 보상안… 메모리 부문 1인당 6억 성과급
“사모님 귀가” 주민 사찰한 경비원… 경찰은 “스토킹 아냐”
국민일보 신문구독