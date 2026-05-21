“오늘은 쀼의날” 李 대통령·김혜경 여사, 부부의 날 추억 영상 공개

“오늘은 쀼의날” 李 대통령·김혜경 여사, 부부의 날 추억 영상 공개
이재명 대통령이 21일 부부의 날을 맞아 김혜경 여사와의 추억이 담긴 영상과 글을 소셜미디어에 공개했다.
이 대통령은 이날 자신의 인스타그램 계정에 김 여사와 함께 찍은 사진, 과거 방송 프로그램 출연 장면 등을 편집한 영상을 올리고 ‘오늘은 #쀼의날’이라는 제목의 짧은 글을 남겼다.
게시물에는 배우자에 대한 애정과 함께 부부의 날을 기념하는 메시지가 담겼다. 이 대통령은 “언제나 가장 든든한 버팀목이 되어주는 평생의 동반자와 함께…”라며 “추억이 새록새록… 아~ 옛날이여”라고 적었다.
이어 “같은 곳을 바라보며 함께 걸어가는 대한민국의 모든 쀼들을 응원합니다”라고 덧붙였다.
함께 공개된 영상에는 이 대통령과 김 여사의 다정한 모습도 담겼다. 김 여사가 “저희 남편 이재명입니다. 잘 생겼네, 하하”라며 이 대통령의 뺨을 쓰다듬자, 이 대통령이 “때리지 마라”라며 웃는 장면 등이 포함됐다.
이번 게시물은 부부의 날을 맞아 대통령 부부의 친근한 일상을 전하며 눈길을 끌었다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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